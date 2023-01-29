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«Ответила, чтобы выходил». Кондуктор отказалась пробивать проездной 10-летнего омича

29 января 2023, 11:44
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский кондуктор не стала пробивать школьный проездной из-за наклейки на нем

За брата вступилась старшая сестра. Она отправила ему деньги в день инцидента, а потом написала в соцсети.

Омичка в социальных сетях сообщила о проблеме, с которой ее младший брат столкнулся в общественном транспорте. 10-летний мальчик зашел в автобус № 109 и предъявил кондуктору льготную карту.

«Она отказалась пробивать по причине наклейки на ней, сказала платить деньгами. Он говорил, что у него только проездной, на что женщина ответила, чтобы выходил на следующей остановке», — гласит пост в группе «Голос Омска».

Брат позвонил автору публикации с просьбой отправить денег на проезд. Так проблема решилась. Мальчик пытался рассмотреть имя кондуктора, но та закрыла бейдж рукой, пояснила возмущенная омичка.

В комментариях горожане были поражены, что никто из взрослых пассажиров не заступился за ребенка. Те, кто тоже использует наклейки на картах, сказали, что это никак не влияет на платежеспособность. Автору публикации посоветовали обратиться в департамент транспорта или в мэрию Омска.

От официального аккаунта горадминистрации комментарий тоже был. Чиновники попросили уточнить дату и время инцидента, а также номер автобуса, направление движения и конкретную остановку. Для проверки им нужны все эти данные. С представителями мэрии предложили связаться по телефону.

#Общественный транспорт#Проездной#Омичи#Соцсети#Жалобы#Общество#Город#Новости#Происшествия#Омск
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