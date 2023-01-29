«Ответила, чтобы выходил». Кондуктор отказалась пробивать проездной 10-летнего омича

В комментариях горожане были поражены, что никто из взрослых пассажиров не заступился за ребенка. Те, кто тоже использует наклейки на картах, сказали, что это никак не влияет на платежеспособность. Автору публикации посоветовали обратиться в департамент транспорта или в мэрию Омска.