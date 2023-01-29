Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Омичи стали производить больше мяса и яиц, но меньше молока

29 января 2023, 06:56
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области сокращается производство молока

Сокращение объемов не критичное, а вот рост значительный.

В декабре прошлого года в Омской области выросло производство мяса и яиц. Об этом сообщают местные статистики.

Если сравнивать показатели с декабрем 2021 года, то увеличение выпуска яиц составило 54,4%, а мяса — 0,6%. Сократилось лишь производство молока, но всего на 0,5%.

Так, на конец прошлого года в области выпущено почти 191 тысяча тонн мяса, свыше 606 тысяч тонн молока, около 870 миллионов штук яиц.

Напомним, ранее мы публиковали данные о поголовье скота в регионе на конец прошлого года.

В Омской области стало больше свиней и птиц, но меньше коров и коз
Узнать подробнее
#Производство#Продукты#Статистика#Омскстат#Экономика#Новости#Омская область#Омск
Подпишитесь
Верблюд-убийца, приговор экс-начальнику УМВД Омска Быкову, пресс-конференция Буркова
Сегодня, 08:52
Шок. Поставила чайник и уснула. Омичка получила ожоги из-за воспламенения газа
Сегодня, 10:27
«Езжу в ортопедическом кресле». Омич пожаловался на отсутствие стоянки для инвалидов
Сегодня, 04:34
Вертолет санавиации не смог улететь в Тюмень и снова сел в Омске
Сегодня, 08:37
Нежданно-негаданно. Омичей за сутки ждет резкое потепление и жуткое похолодание
Сегодня, 07:41
«Необходимо принять меры». Омичи возмутились закрытию ДК «Шинник»
Сегодня, 09:14