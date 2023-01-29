Омичи стали производить больше мяса и яиц, но меньше молока

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В декабре прошлого года в Омской области выросло производство мяса и яиц. Об этом сообщают местные статистики.
Если сравнивать показатели с декабрем 2021 года, то увеличение выпуска яиц составило 54,4%, а мяса — 0,6%. Сократилось лишь производство молока, но всего на 0,5%.
Так, на конец прошлого года в области выпущено почти 191 тысяча тонн мяса, свыше 606 тысяч тонн молока, около 870 миллионов штук яиц.
Напомним, ранее мы публиковали данные о поголовье скота в регионе на конец прошлого года.