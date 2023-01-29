Нужен капремонт. Офисное здание и землю в центре Омска продают за 78 млн

Стоимость — почти 58 миллионов рублей. К зданию прилагается земля — 1 954 «квадрата» за 20,4 миллиона. Так, общая цена лота превышает 78 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 13 марта 2023 года. Победителя определят 17 марта.