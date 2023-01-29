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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Нужен капремонт. Офисное здание и землю в центре Омска продают за 78 млн

29 января 2023, 08:26
Фото: 1MI
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Офисную пятиэтажку в Омске продают за 58 млн руб

Торгами занимается госкорпорация «Дом.РФ».

Государственная корпорация «Дом.РФ» ищет покупателя для здания в Омске. Речь о пятиэтажке на Красногвардейской, 40, за кинотеатром «Маяковский». Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Общая площадь здания — 4 177,2 квадратных метра. Построили в 1968 году. Сейчас объект нуждается в капремонте. Эксперты оценивают состояние здания как «неудовлетворительное». Там разрушается кирпичная кладка, протекает крыша.

Стоимость — почти 58 миллионов рублей. К зданию прилагается земля — 1 954 «квадрата» за 20,4 миллиона. Так, общая цена лота превышает 78 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 13 марта 2023 года. Победителя определят 17 марта.

Отметим, раньше в здании располагался корпус «Агронаучсервиса» Российской академии сельскохозяйственных наук. Последние годы помещения внутри сдаются в аренду под офисы.

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Фото: скриншот Google Карты
#Торги#Аукцион#Город#Экономика#Новости#Омск
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