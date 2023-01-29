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Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Нежданно-негаданно. Омичей за сутки ждет резкое потепление и жуткое похолодание

29 января 2023, 07:41
Фото: 1MI
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В Омске похолодает до -28 и резко потеплеет до -7

Синоптики говорят о погоде на ближайшие дни. Омичей удивят климатические качели.

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни в нашем регионе. В ночь на понедельник местами ожидается изморозь. Температура воздуха не опустится ниже -16 градусов.

Рабочая неделя начнется без осадков. Порывы ветра от 4 до 9 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до -8.

А вот в ночь на 31 января резко похолодает до -25 градусов. Местами пойдет слабый снег. Осадки сохранятся и во вторник днем, но станет немного теплее -9…-14.

Февраль встретит омичей сурово — ночью столбик термометра опустится при прояснении до -28 градусов. Осадков не ожидается. Местами — туман и изморозь. Ветер слабый.

Днем 1 февраля местами потеплеет до -7. В Обь-Иртышском УГМС прогнозируют отсутствие осадков и слабый ветер.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС
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