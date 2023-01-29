Нежданно-негаданно. Омичей за сутки ждет резкое потепление и жуткое похолодание

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни в нашем регионе. В ночь на понедельник местами ожидается изморозь. Температура воздуха не опустится ниже -16 градусов.
Рабочая неделя начнется без осадков. Порывы ветра от 4 до 9 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до -8.
А вот в ночь на 31 января резко похолодает до -25 градусов. Местами пойдет слабый снег. Осадки сохранятся и во вторник днем, но станет немного теплее -9…-14.
Февраль встретит омичей сурово — ночью столбик термометра опустится при прояснении до -28 градусов. Осадков не ожидается. Местами — туман и изморозь. Ветер слабый.
Днем 1 февраля местами потеплеет до -7. В Обь-Иртышском УГМС прогнозируют отсутствие осадков и слабый ветер.