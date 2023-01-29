«Необходимо принять меры». Омичи возмутились закрытию ДК «Шинник»

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Неравнодушная омичка обратилась в редакцию Города55 с жалобой на скорую продажу дворца культуры «Шинник». Напомним, ранее мы сообщали, что «Омскшина» избавляется от здания ДК. Всем организациям, которые базировались там, предложили поискать новое место до конца марта. После — объект займет многопрофильный медицинский центр «Доброе дело».
Омичка и другие неравнодушные горожане обеспокоены таким решением собственника. Нашему корреспонденту перечислили организации, которые рискуют остаться без площадки: «Осуществляют деятельность Омская областная общественная организация «Танцы без границ», Ассоциация содействия развитию физкультуры, современного танца и спорта имени Алексея Черепанова, Омская областная общественная организация «Сибирский танцевальный союз», Омская областная общественная организация «Федерация танцевального спорта Омской области», Омская областная общественная организация «Спортивный клуб «Триумф», Образцовый ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» и другие коллективы».
Известно, что планируется расторжение краткосрочных (на срок не более одного года) договоров аренды. «Что фактически означает прекращение их деятельности», — говорит женщина. В отдаленных частях города итак мало возможностей для допобразования, спортивного и культурного развития, а теперь, сокрушаются горожане, их станет еще меньше.
«Полагаем, что необходимо незамедлительно принять все меры к тому, чтобы общественные, культурные и спортивные организации, действующие в настоящее время в ДЦ „Шинник“, смогли и в дальнейшем продолжать свою деятельность в здании на приемлемых условиях», — заключила омичка.