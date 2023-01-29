«Необходимо принять меры». Омичи возмутились закрытию ДК «Шинник»

Известно, что планируется расторжение краткосрочных (на срок не более одного года) договоров аренды. «Что фактически означает прекращение их деятельности», — говорит женщина. В отдаленных частях города итак мало возможностей для допобразования, спортивного и культурного развития, а теперь, сокрушаются горожане, их станет еще меньше.