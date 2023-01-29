К юбилею. Омскому литературному музею им. Достоевского передали два новых здания

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В Омском государственном литературном музее имени Ф. М. Достоевского отметили 40-летие со дня создания. Главным «подарком» от облправительства стали два выставочных павильона для расширения экспозиций.
Общая площадь новых участков — 400 «квадратов». Павильоны располагаются на улице Победы, 1б и на улице Достоевского, 1а. В этом году разработают проектную документацию и дизайн-проект новых залов. Их планируют оснастить современным музейным оборудованием. Открытие назначено на 2024 год.
Отметим, сегодня литературный музей имени Ф. М. Достоевского располагается в старейшем здании 1799 года постройки. Там располагались коменданты Омской крепости. В 1859 году в гостях у последнего коменданта Алексея Федоровича де Граве побывал Федор Михайлович Достоевский. В 2019 году в здании завершился капитальный ремонт.
На торжественном вечере музею вручили Орден «Звезда Достоевского». Это международная общественная награда, ее вручают за большой вклад в изучение и популяризацию творчества писателя, за развитие культуры. Омский музей стал третьим в России, кому вручили почетный Орден, сообщает региональный минкульт.