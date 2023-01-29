Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

К юбилею. Омскому литературному музею им. Достоевского передали два новых здания

29 января 2023, 06:46
Фото: пресс-служба минкульта Омской области
иллюстрация

Омский литературный музей им. Достоевского расширят на два новых здания

Открытие павильонов назначено на 2024 год.

В Омском государственном литературном музее имени Ф. М. Достоевского отметили 40-летие со дня создания. Главным «подарком» от облправительства стали два выставочных павильона для расширения экспозиций.

Общая площадь новых участков — 400 «квадратов». Павильоны располагаются на улице Победы, 1б и на улице Достоевского, 1а. В этом году разработают проектную документацию и дизайн-проект новых залов. Их планируют оснастить современным музейным оборудованием. Открытие назначено на 2024 год.

Отметим, сегодня литературный музей имени Ф. М. Достоевского располагается в старейшем здании 1799 года постройки. Там располагались коменданты Омской крепости. В 1859 году в гостях у последнего коменданта Алексея Федоровича де Граве побывал Федор Михайлович Достоевский. В 2019 году в здании завершился капитальный ремонт.

На торжественном вечере музею вручили Орден «Звезда Достоевского». Это международная общественная награда, ее вручают за большой вклад в изучение и популяризацию творчества писателя, за развитие культуры. Омский музей стал третьим в России, кому вручили почетный Орден, сообщает региональный минкульт.

#Музей#Город#Культура#Новости#Омск#Федор Достоевский
Подпишитесь
Верблюд-убийца, приговор экс-начальнику УМВД Омска Быкову, пресс-конференция Буркова
Сегодня, 08:52
Шок. Поставила чайник и уснула. Омичка получила ожоги из-за воспламенения газа
Сегодня, 10:27
«Езжу в ортопедическом кресле». Омич пожаловался на отсутствие стоянки для инвалидов
Сегодня, 04:34
Вертолет санавиации не смог улететь в Тюмень и снова сел в Омске
Сегодня, 08:37
Нежданно-негаданно. Омичей за сутки ждет резкое потепление и жуткое похолодание
Сегодня, 07:41
«Необходимо принять меры». Омичи возмутились закрытию ДК «Шинник»
Сегодня, 09:14