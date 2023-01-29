К юбилею. Омскому литературному музею им. Достоевского передали два новых здания

Отметим, сегодня литературный музей имени Ф. М. Достоевского располагается в старейшем здании 1799 года постройки. Там располагались коменданты Омской крепости. В 1859 году в гостях у последнего коменданта Алексея Федоровича де Граве побывал Федор Михайлович Достоевский. В 2019 году в здании завершился капитальный ремонт.