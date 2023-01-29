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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Газовые баллоны и шкаф-купе. Омская полиция раскрыла необычную кражу

29 января 2023, 06:20
Фото: 1MI
иллюстрация

Сельчанин из Омской области украл газовые баллоны и шкаф-купе

Возбуждено уголовное дело.

Полиция сообщает о необычной краже в Шербакульском районе. В одном из домов села Александровское пропали газовые баллоны и шкаф-купе. Общая сумма ущерба — 33 тысячи рублей.

Правоохранители выяснили, что преступление совершил 64-летний житель деревни Новоильиновка Полтавского района. Его задержали.

Похищенное изъято и возвращено владельцу. Возбужденно уголовное дело.

Отметим, всего за минувшие сутки зарегистрировано 16 краж, передает пресс-служба полиции.

#Кража#Преступление#Полиция#Уголовное дело#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Шербакульский район#Полтавский район
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