Газовые баллоны и шкаф-купе. Омская полиция раскрыла необычную кражу

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Полиция сообщает о необычной краже в Шербакульском районе. В одном из домов села Александровское пропали газовые баллоны и шкаф-купе. Общая сумма ущерба — 33 тысячи рублей.
Правоохранители выяснили, что преступление совершил 64-летний житель деревни Новоильиновка Полтавского района. Его задержали.
Похищенное изъято и возвращено владельцу. Возбужденно уголовное дело.
Отметим, всего за минувшие сутки зарегистрировано 16 краж, передает пресс-служба полиции.