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Published Сегодня, 04:34

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«Езжу в ортопедическом кресле». Омич пожаловался на отсутствие стоянки для инвалидов

29 января 2023, 04:34
Фото: 1MI
иллюстрация

Житель омского села рассказал об отсутствии стоянки для инвалидов

Мужчина вынужден раз в неделю ездить на процедуры, припарковаться крайне сложно.

В редакцию Города55 обратился житель села Баженово, что в Саргатском районе Омской области. Мужчина рассказал, что является инвалидом первой группы, живет на пособие по обязательному медицинскому страхованию.

Раз в неделю омичу приходится ездить в поликлинику райцентра — около 25 километров — на процедуры, иногда требуется посетить отдел соцподдержки или МФЦ. «Не могу припарковать авто, стоянок мало, а где есть — всегда заняты. Возле МФЦ стоянки для инвалидов нет вообще, а хотелось бы», — пояснил мужчина Городу55.

Проблему пытался решить самостоятельно. В декабре прошлого года был на встрече с районным прокурором, тот обещал помочь. В январе 2023-го обратился к главе поселка в режиме «онлайн» — показал видео про нехватку стоянок для инвалидов. Запись попала в местное ГИБДД, рассказал омич:

«Вроде завели административное дело, сейчас разыскивают нарушителей ПДД, просят приехать в отдел для объяснения. А мне сложно — езжу в ортопедическом кресле».

Житель Баженово ведет свой блог в интернете, где тоже активно рассказывает о проблемах с парковкой.

#Общество#Новости#Омская область#Саргатский район#Инвалиды#Парковка#Автомобиль#Жалобы
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