«Езжу в ортопедическом кресле». Омич пожаловался на отсутствие стоянки для инвалидов

Раз в неделю омичу приходится ездить в поликлинику райцентра — около 25 километров — на процедуры, иногда требуется посетить отдел соцподдержки или МФЦ. «Не могу припарковать авто, стоянок мало, а где есть — всегда заняты. Возле МФЦ стоянки для инвалидов нет вообще, а хотелось бы», — пояснил мужчина Городу55.