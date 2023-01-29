«Езжу в ортопедическом кресле». Омич пожаловался на отсутствие стоянки для инвалидов

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В редакцию Города55 обратился житель села Баженово, что в Саргатском районе Омской области. Мужчина рассказал, что является инвалидом первой группы, живет на пособие по обязательному медицинскому страхованию.
Раз в неделю омичу приходится ездить в поликлинику райцентра — около 25 километров — на процедуры, иногда требуется посетить отдел соцподдержки или МФЦ. «Не могу припарковать авто, стоянок мало, а где есть — всегда заняты. Возле МФЦ стоянки для инвалидов нет вообще, а хотелось бы», — пояснил мужчина Городу55.
Проблему пытался решить самостоятельно. В декабре прошлого года был на встрече с районным прокурором, тот обещал помочь. В январе 2023-го обратился к главе поселка в режиме «онлайн» — показал видео про нехватку стоянок для инвалидов. Запись попала в местное ГИБДД, рассказал омич:
«Вроде завели административное дело, сейчас разыскивают нарушителей ПДД, просят приехать в отдел для объяснения. А мне сложно — езжу в ортопедическом кресле».
Житель Баженово ведет свой блог в интернете, где тоже активно рассказывает о проблемах с парковкой.