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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

В Исилькульском районе Омской области простились с погибшим в СВО

Сегодня, 05:48
Награжден посмертно Орденом Мужества.

В пятницу, 27 января, в Исилькульском районе простились с мобилизованным Андреем Власенко, погибшим в ходе СВО на территории Украины, сообщили в администрации района.

19 января 2023 года с честью выполняя свой воинский долг, Власенко Андрей Владимирович героически погиб в ходе проведения спецоперации. Указом Президента РФ, младший сержант Власенко Андрей Владимирович награжден посмертно Орденом Мужества.

«Андрей был настоящим патриотом своей Родины, верным товарищем и бесстрашным солдатом. Андрей был призван в сентябре, когда была объявлена мобилизация, и сумел за короткий срок завоевать доверие среди своих сослуживцев. Андрей с честью выполнил свой воинский долг, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — выразил соболезнования родным и близким глава района Юрий Бахтин.
Остались жена и двое детей. В Омской области простились с погибшим в СВО
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#Смерть#Сво#Новости#Орден Мужества#Омск#Омская область
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