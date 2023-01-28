В Исилькульском районе Омской области простились с погибшим в СВО

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В пятницу, 27 января, в Исилькульском районе простились с мобилизованным Андреем Власенко, погибшим в ходе СВО на территории Украины, сообщили в администрации района.
19 января 2023 года с честью выполняя свой воинский долг, Власенко Андрей Владимирович героически погиб в ходе проведения спецоперации. Указом Президента РФ, младший сержант Власенко Андрей Владимирович награжден посмертно Орденом Мужества.
«Андрей был настоящим патриотом своей Родины, верным товарищем и бесстрашным солдатом. Андрей был призван в сентябре, когда была объявлена мобилизация, и сумел за короткий срок завоевать доверие среди своих сослуживцев. Андрей с честью выполнил свой воинский долг, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — выразил соболезнования родным и близким глава района Юрий Бахтин.