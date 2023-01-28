Ура победителям. Омичей наградили за «Лучшее художественное произведение 2022 года»

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
В Доме художника подведены итоги 2022 года, об этом сообщают в пресс-службе Минкульта Омской области.
Медали «200 лет Омской области» вручили известному художнику Сергею Сочивко, микроминиатюристу Анатолию Коненко и председателю Омского отделения «Союза художников России» Андрею Машанову.
Финалом вечера стало награждение победителей выставки-конкурса «Лучшее художественное произведение 2022 года». который организуют при поддержке Минкульта Омской области и Департамента культуры Администрации г. Омска, ООО «Омский художественный фонд».
Победители в номинации «Живопись»:
Победители в номинации «Графика»:
Победители в номинации «ДПИ и народное искусство»
Победители в номинации «Искусствоведение и художественная критика, кураторский проект»
Приз зрительских симпатий получил Сергей Прохоров за триптих «Парк Победы».