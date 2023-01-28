Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Ура победителям. Омичей наградили за «Лучшее художественное произведение 2022 года»

28 января 2023, 08:52
Фото: Пресс-служба Минкульта

В Омске подвели итоги конкурса «Лучшее художественное произведение 2022 года»

Организатор — Омское региональное отделение ВТОО «Союз художников России».

В Доме художника подведены итоги 2022 года, об этом сообщают в пресс-службе Минкульта Омской области.

Медали «200 лет Омской области» вручили известному художнику Сергею Сочивко, микроминиатюристу Анатолию Коненко и председателю Омского отделения «Союза художников России» Андрею Машанову.

Финалом вечера стало награждение победителей выставки-конкурса «Лучшее художественное произведение 2022 года». который организуют при поддержке Минкульта Омской области и Департамента культуры Администрации г. Омска, ООО «Омский художественный фонд».

Победители в номинации «Живопись»:

  1. Георгий Кичигин и его работы «Параллели» и «Параллели-II».
  2. Разделили сразу три работы: «Устремление» Е. Дорохова, «Иртышские просторы» В. Маслова и триптих «Не слышу зла, не вижу зла, не говорю о зле» Е. Бобровой.
  3. Работа «Теплый город» С. Сочивко.

Победители в номинации «Графика»:

  1. Триптих «Зима. Солнечный день» Анастасии Гуровой.
  2. Ольга Кошелева за работы из серии «Лестница».
  3. Работы из серии «Бурятия» Людмилы Белозеровой.

Победители в номинации «ДПИ и народное искусство»

  1. Светлана Мухина с работой «Звуки леса» и Мария Мороз с произведением «Движение жизни».
  2. Работа Татьяны Колточихиной «Под покровом небес».
  3. Декоративные тарелки и ключница из серии «Из жизни куропаток» Зои Минеевой.

Победители в номинации «Искусствоведение и художественная критика, кураторский проект»

  1. Признана статья «Искусство графики в творчестве омского художника Виктора Маслова на примере коллекции музея «Либеров-центр» Галины Лузяниной.
  2. Мария Макарова.
  3. Людмила Богомолова.

Приз зрительских симпатий получил Сергей Прохоров за триптих «Парк Победы».

Фото: Пресс-служба Минкульта
Названы победители премии «Самый ОК» 2022 года
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Погода#Общество#Город#Прогноз погоды#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Ушел из жизни самый лучший самбист страны Александр Пушница
Вчера, 12:45
Нельзя только брать, нужно и отдавать. Как омские меценаты выбирают школы для ремонта
Вчера, 04:01
Пост принял. Новые «Москвичи» будут продавать в Омске
Сегодня, 05:15
17 тысяч дорожных знаков. В дороги Омска вложили 30,5 млрд рублей
Сегодня, 04:27
Мэр Омска отправил на доработку идею с радужными голубями на набережной
Вчера, 11:01
В Исилькульском районе Омской области простились с погибшим в СВО
Сегодня, 05:48