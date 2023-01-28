Свежие и зеленые. Мэрия Омска тщательно закупит торжественные букеты на 230 тысяч

Требования для цветов: зеленые и упругие, а также прочные и без искривлений стебли. Срез стебля должен быть светлым, а край не засохший. Цветы свежие и без повреждений. Отметим, что также у них не должно быть вредителей и болезней, об этом прописано в документе.