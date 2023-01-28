Свежие и зеленые. Мэрия Омска тщательно закупит торжественные букеты на 230 тысяч

Posted 28 января 2023, 10:39
Published 28 января 2023, 10:39
Modified 31 января 2023, 16:28
Updated 31 января 2023, 16:28
Сообщение о проведенном электронном аукционе на покупку букетов для торжественных вручений разместили на сайте госзакупок. Заказ сформирован Управлением делами администрации города Омска. Стоимость контракта составила 229 680 рублей.
Требования для цветов: зеленые и упругие, а также прочные и без искривлений стебли. Срез стебля должен быть светлым, а край не засохший. Цветы свежие и без повреждений. Отметим, что также у них не должно быть вредителей и болезней, об этом прописано в документе.
Поставщику предстоит формировать 5 видов букетов. Самый дорогой букет обойдется в 2 765 рублей. Поставка цветов для нужд мэрии будет до 25 декабря 2023 года.