gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января 2023, 10:39

Published 28 января 2023, 10:39

Modified 31 января 2023, 16:28

Updated 31 января 2023, 16:28

В Омске закупят букеты на 230 тысяч рублей для торжественных вручений

Свежие и зеленые. Мэрия Омска тщательно закупит торжественные букеты на 230 тысяч

28 января 2023, 10:39
Фото: Город55.

В Омске закупят букеты на 230 тысяч рублей для торжественных вручений

Сюжет
Госзакупки
Самый дорогой букет стоит 2 765 рублей.

Сообщение о проведенном электронном аукционе на покупку букетов для торжественных вручений разместили на сайте госзакупок. Заказ сформирован Управлением делами администрации города Омска. Стоимость контракта составила 229 680 рублей.

Требования для цветов: зеленые и упругие, а также прочные и без искривлений стебли. Срез стебля должен быть светлым, а край не засохший. Цветы свежие и без повреждений. Отметим, что также у них не должно быть вредителей и болезней, об этом прописано в документе.

Поставщику предстоит формировать 5  видов букетов. Самый дорогой букет обойдется в 2 765 рублей. Поставка цветов для нужд мэрии будет до 25 декабря 2023 года.

Зарплата до 48 тысяч. В омском правительстве массово ищут сотрудников на госслужбу
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Общество#Город#Омск#Мэрия#Омская область#Статистика#Госзакупки#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика