Пост принял. Новые «Москвичи» будут продавать в Омске на смену «Renault Logan»

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В скором времени в Омске откроется автомобильный завод «Москвич». Дилерскую сеть решили расширить до 52 салонов в 23 городах России.
В 2022 году французский концерн «Renault» ушли из России, а в это время в столице началось производство автомобилей «Москвич». В 2023 году на заводе выпустят 50 тысяч автомобилей, 10 тысяч из них будут электромобили.
На заводе отмечают, что авто можно использовать не только как личный транспорт, но и для работы в такси. Раньше у таксистов из-за надежности и не высокой цены пользовался популярностью именно «Renault Logan».