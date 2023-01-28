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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 05:21

Пост принял. Новые «Москвичи» будут продавать в Омске на смену «Renault Logan»

28 января 2023, 05:15
Фото: Город55
Завод расширит свою сеть до 52 салонов.

В скором времени в Омске откроется автомобильный завод «Москвич». Дилерскую сеть решили расширить до 52 салонов в 23 городах России.

В 2022 году французский концерн «Renault» ушли из России, а в это время в столице началось производство автомобилей «Москвич». В 2023 году на заводе выпустят 50 тысяч автомобилей, 10 тысяч из них будут электромобили.

На заводе отмечают, что авто можно использовать не только как личный транспорт, но и для работы в такси. Раньше у таксистов из-за надежности и не высокой цены пользовался популярностью именно «Renault Logan».

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#Ксения Карагодина#Завод#Авто#Общество#Город#Новый завод#Новости#Омск#Омская область#Россия
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