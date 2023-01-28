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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Объявлена дата прощания с лучшим самбистом страны Александром Пушницей

28 января 2023, 13:23
Фото: Паблик «Динамо Омск»
Прощание пройдет в понедельник в СК «Красная Звезда».

Прощание с самым лучшим самбистом страны Александром Пушницей пройдет 30 января с 11:00 до 14:00 в СК «Красная Звезда» на улице Масленникова д. 142/1, об этом сообщают в паблике «Динамо Омск».

Напомним, что Александр Пушница скончался 27 января на 74 году жизни из-за онкологического заболевания. Это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества страны, для всех воспитанников, родных и друзей спортсмена.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким и воспитанникам Александра Пущницы.

Ушел из жизни самый лучший самбист страны Александр Пушница
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#Ксения Карагодина#Смерть#Похороны#Общество#Город#Прощание#Новости#Омск#Омская область#Россия
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