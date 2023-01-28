Объявлена дата прощания с лучшим самбистом страны Александром Пушницей

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Прощание с самым лучшим самбистом страны Александром Пушницей пройдет 30 января с 11:00 до 14:00 в СК «Красная Звезда» на улице Масленникова д. 142/1, об этом сообщают в паблике «Динамо Омск».
Напомним, что Александр Пушница скончался 27 января на 74 году жизни из-за онкологического заболевания. Это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества страны, для всех воспитанников, родных и друзей спортсмена.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким и воспитанникам Александра Пущницы.