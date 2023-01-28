На «трассе смерти» под Омском задержали пьяного таксиста

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Published Сегодня, 06:14
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В пятницу, 27 января, сотрудники полиции остановили автомобиль «Renault Logan» в районе 579 км на автодороге «Тюмень-Омск», сообщают в Госавтоинспекции Омской области.
При проверке документов полицейские по внешнему виду и поведению водителя поняли, что он находится в нетрезвом состоянии. В ходе медицинского освидетельствования алкотестер показал 0, 752 мг/л.
В отношении мужчины 1976 г. р. возбуждено административное делопроизводство по ч.1 ст. 12.8 КоАП. Водителя ожидает наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.