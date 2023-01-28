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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

На Левобережье Омска открыли очередной магазин товаров первой необходимости

28 января 2023, 09:23
Фото: Город55
Торговый комплекс построили на улице Перелета, 7/6.

28 января в администрации Омска с отсылкой на департамент архитектуры и градостроительства сообщили, что разрешение на ввод в эксплуатацию нового торгового комплекса на Левом берегу подписано.

В магазине будут продавать товары первой необходимости. Здание имеет 4 этажа, а площадь магазина составила — 1415,6 кв. м.

Застройщиком нового объекта является ООО «Универсальные технологии».

Напомним, что недавно в городе на нескольких сайтах недвижимости появились объявления о продаже крупных торговых комплексов.

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#Ксения Карагодина#Новый магазин#Общество#Город#Экономика#Покупки#Новости#Омск#Омская область
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