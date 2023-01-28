На Левобережье Омска открыли очередной магазин товаров первой необходимости

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
28 января в администрации Омска с отсылкой на департамент архитектуры и градостроительства сообщили, что разрешение на ввод в эксплуатацию нового торгового комплекса на Левом берегу подписано.
В магазине будут продавать товары первой необходимости. Здание имеет 4 этажа, а площадь магазина составила — 1415,6 кв. м.
Застройщиком нового объекта является ООО «Универсальные технологии».
Напомним, что недавно в городе на нескольких сайтах недвижимости появились объявления о продаже крупных торговых комплексов.