Итоги конкурса, дороги и «обрушительная» школа. Омск в субботу

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Новость № 1. В Омске подвели итоги конкурса «Лучшее художественное произведение 2022 года»
В Доме художника подвели итоги 2022 года. Медали «200 лет Омской области» вручили известному художнику Сергею Сочивко, микроминиатюристу Анатолию Коненко и председателю Омского отделения «Союза художников России» Андрею Машанову. А в финале вечера награждали победителей выставки-конкурса — «Лучшее художественное произведение 2022 года». Организатором выступило Омское региональное отделение ВТОО «Союз художников России».
Новость № 2. В Омске на ремонт дорог потратили 30,5 млрд рублей
За прошедшие 5 лет в Омской области отремонтировали более 1200 км дорог. Нацпроект является основным инструментом для снижения уровня смертности на дорогах. К 2024 году планируют снизить в 3,5 раза показатель смертности в ДТП по сравнению с 2017 годом. На дорогах уже обустроили 50 км наружного освещения и установили 17 тысяч дорожных знаков. Также за время проекта построили около 73 км новой дороги.
Новость № 3. Мэр Омска побывал на ремонтных работах в гимназии № 88
Гимназию построили хозспособом и в ходе работы обнаружили серьезные нарушения, при которых здание может обрушиться. После дополнительного обследования проектировщики и эксперты решили, что здание нуждается еще в одном каркасе жесткости. Из-за этого стоимость проекта выросла, а сроки сдачи продлены, об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Шелест.