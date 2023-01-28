Итоги конкурса, дороги и «обрушительная» школа. Омск в субботу

За прошедшие 5 лет в Омской области отремонтировали более 1200 км дорог. Нацпроект является основным инструментом для снижения уровня смертности на дорогах. К 2024 году планируют снизить в 3,5 раза показатель смертности в ДТП по сравнению с 2017 годом. На дорогах уже обустроили 50 км наружного освещения и установили 17 тысяч дорожных знаков. Также за время проекта построили около 73 км новой дороги.