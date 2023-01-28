Экологи объяснили, почему в Дагестане погибли тюлени

Гибель краснокнижных животных ученые в своем отчете связывают с птичьим гриппом. А местные думают, что вирус разносят чайки, который расплодились на мусорных свалках. Эксперты «Компаса» съездили на полигоны и узнали как в республике складывается ситуация с утилизацией отходов.