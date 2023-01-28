Экологи объяснили, почему в Дагестане погибли тюлени

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Гибель краснокнижных животных ученые в своем отчете связывают с птичьим гриппом. А местные думают, что вирус разносят чайки, который расплодились на мусорных свалках. Эксперты «Компаса» съездили на полигоны и узнали как в республике складывается ситуация с утилизацией отходов.
Недобросовестные муниципалитеты порождают захламление участков и складирования мусора в водоохранных зонах.
«Кроме этого, в субъекте сорвались сроки строительства мусороперегрузочных станций, и действует неполноценная территориальная схема — в нее не вошли более 300 муниципальных образований», — отмечают эксперты «Компас».
В данный момент мусорная реформа нуждается в наращивании темпов и пристальном внимании со стороны ППК «Российский экологический оператор». В будущем Дагестан в силах перевыполнить показатели нацпроекта «Экология».
Напомним, что на пресс-конференции губернатора Омской области эксперт «Компаса» омский эколог Владимир Лифантьев задал вопрос о свалках на территории региона, которые так же, как и в Дагестане, могут повлечь большие экологические проблемы.