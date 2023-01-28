Дети важнее. Сергей Шелест посетил ремонтные работы в омской гимназии № 88

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
28 января мэр Омска Сергей Шелест посетил школу № 88, где делают капитальный ремонт здания.
В школе сложилась непростая ситуация, когда рабочие завершили демонтажные работы, выявились серьезные дефекты. Из-за того, что школу построили хозспособом, рабочие обнаружили: отсутствие внутренних фундаментов, не армированную кирпичную кладку, отсутствие анкеров, а в некоторых частях здания пустоты или строительный мусор вместо кирпича, отмечает в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.
В связи с опасностью обрушения здания работы приостановили. После дополнительного обследования проектировщики и эксперты решили, что необходимо создать всему зданию еще один каркас жесткости. Из-за этого проект станет дороже и его сроки продлятся.
«Дополнительная работа приведет к сдвижке сроков и удорожанию проекта, но безопасность детей важнее», — говорит Сергей Шелест.