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Дети важнее. Сергей Шелест посетил ремонтные работы в омской гимназии № 88

28 января 2023, 11:40
Фото: Город55

Мэр Омска побывал на ремонтных работах гимназии № 88

Здание школы может обрушиться.

28 января мэр Омска Сергей Шелест посетил школу № 88, где делают капитальный ремонт здания.

В школе сложилась непростая ситуация, когда рабочие завершили демонтажные работы, выявились серьезные дефекты. Из-за того, что школу построили хозспособом, рабочие обнаружили: отсутствие внутренних фундаментов, не армированную кирпичную кладку, отсутствие анкеров, а в некоторых частях здания пустоты или строительный мусор вместо кирпича, отмечает в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

В связи с опасностью обрушения здания работы приостановили. После дополнительного обследования проектировщики и эксперты решили, что необходимо создать всему зданию еще один каркас жесткости. Из-за этого проект станет дороже и его сроки продлятся.

«Дополнительная работа приведет к сдвижке сроков и удорожанию проекта, но безопасность детей важнее», — говорит Сергей Шелест.
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#Ксения Карагодина#Мэр Омска#Школа#Общество#Город#Строительство#Новости#Омск#Омская область
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