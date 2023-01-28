Бизнес на первом месте. В теплой остановке Омска расположили магазин ритуальных услуг

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В сообществе 100 необычных мест Омска и Омской области жители Омска сообщили о теплой остановке, в которой открыли магазин ритуальных услуг. Остановка у «Рыбного рынка» на ул. 10 лет октября расположена вблизи кладбища.
«Настроение граждан никого не волнует» — пишут омичи в комментариях.
В мэрии города сообщили, что продажа ритуальных товаров не противоречит условиям договора, а для ожидания автобусов расположен остановочный навес открытого типа.
На остановке общественного транспорта «Куйбышевская база» в схему размещения НТО включено место для размещения ТОК со специализацией непродовольственные товары» — добавили в администрации.