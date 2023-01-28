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Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 08:47

Бизнес на первом месте. В теплой остановке Омска расположили магазин ритуальных услуг

28 января 2023, 08:01
Фото: Город55

В теплой остановке Омска открыли магазин ритуальных услуг

Омичи ждут транспорт на улице.

В сообществе 100 необычных мест Омска и Омской области жители Омска сообщили о теплой остановке, в которой открыли магазин ритуальных услуг. Остановка у «Рыбного рынка» на ул. 10 лет октября расположена вблизи кладбища.

«Настроение граждан никого не волнует» — пишут омичи в комментариях.

В мэрии города сообщили, что продажа ритуальных товаров не противоречит условиям договора, а для ожидания автобусов расположен остановочный навес открытого типа.

На остановке общественного транспорта «Куйбышевская база» в схему размещения НТО включено место для размещения ТОК со специализацией непродовольственные товары» — добавили в администрации.
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#Ксения Карагодина#Соцсети#Автобусные остановки#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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