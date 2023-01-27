Замкнутый круг безденежья. Как на самом деле обстоят дела с зарплатами в ОПК

Предприятия ОПК в стране перешли на работу в 2-3 смены, но пока резкую потребность в кадрах удовлетворить не удается. Московские предприятия «заманивают» тех же токарей зарплатами в 200 тыс. рублей, но не все могут себе такое позволить, особенно, в регионах. Нынешний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов прогнозирует скорый дефицит 400 тысяч человек для предприятий ОПК, из них 120 тысяч — с высшим образованием.