Замкнутый круг безденежья. Как на самом деле обстоят дела с зарплатами в ОПК

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Издание «Новые Известия» решило сравнить, на какие условия по заработной плате зовут сотрудников на оборонные предприятия в России и за рубежом. Изучив рынок вакансий, можно прийти к неутешительным выводам о ситуации в секторе ОПК как в целом по стране, так и по регионам.
В «НИ» изучили вакансии инженеров на оборонных предприятиях США и Европы. В известном всему миру «General Dynamics» инженеров зовут на зарплаты в 102-162 тыс. долларов в год. В среднем это «тянет» на 695 тыс. рублей в месяц. Даже если инженер заплатит максимальные 24% подоходного налога, на руках останется около 530 тыс. рублей ежемесячной зарплаты. В Омске, например, многие инженеры не получают столько и за год.
Французский концерн «Thales» держит планку средних зарплат еще выше, они не переходят нижний порог в 110 тыс. долларов. К тому же, работать на оборонку там не только престижно, но и выгоднее, чем быть, например, «силовиком» или чиновником. И немного выгоднее, чем работать на гражданском предприятии.
«Зарплаты в США и ЕС даже после уплаты прогрессивного налога выше в разы, чем у российских коллег. Зарплаты в американской и европейской оборонке обычно конкурентны и чуть выше, чем у коллег «на гражданке» и серьезно выше, чем у чиновников и «силовиков». Работа инженером в США и ЕС привлекательна, в отличие от России», — комментирует аналитик Дмитрий Милин: «Сейчас в России созидательный труд демотивируется и материально, и морально. Инженеры, конструктора и ученые у нас не только получают позорно низкие зарплаты, но к ним общество и власти относятся с несильно скрываемым презрением, считая их чуть ли не крепостными, собственностью страны, которые обязаны достигать результатов «мирового уровня» за низкие зарплаты не только по сравнению с уровнем развитых стран, но относительно низкие внутри страны по сравнению с доходами чиновников и «силовиков», — отмечает независимый аналитик.
Предприятия ОПК в стране перешли на работу в 2-3 смены, но пока резкую потребность в кадрах удовлетворить не удается. Московские предприятия «заманивают» тех же токарей зарплатами в 200 тыс. рублей, но не все могут себе такое позволить, особенно, в регионах. Нынешний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов прогнозирует скорый дефицит 400 тысяч человек для предприятий ОПК, из них 120 тысяч — с высшим образованием.
Здесь кроется основной парадокс нынешней ситуации. Не хватает всех, но людям, работающим непосредственно «у станка» многие предприятия готовы платить в разы больше, чем инженерам и проектировщикам.
На известном сайте по поиску работы, к примеру, предприятие «Омсктрансмаш» ищет инженера-конструктора с потолком в зарплате в 37 500, с опытом не менее 3 лет. И слесаря механосборочных работ на зарплату от 35 000. И ведущего инженера за те же самые деньги. Зато фрезеровщика 2 разряда приглашают на зарплату от 100 тыс. рублей. Требуется ПТУ и не меньше 2 месяцев опыта на разряде.
АО «Кордиант» ищет в Омске мужчин и женщин в цеха без опыта работы, на зарплату 36 — 50 тыс. рублей. Сборщику покрышек и вулканизаторщику предлагают до 60 000. Обещают, что рассмотрят всех кандидатов. Зато фрезеровщика с 6 разрядом приглашают на зарплату до 47 200. А ведущего инженера электротехнической лаборатории зовут ровно на 38 400. Для сравнения, дворника к «Арене» ищут на зарплату от 30 тыс. рублей
У российского инженера и зарплата будет российская. К тому же, оборонные предприятия по большей части принадлежат государству и в прежние годы были вынуждены переводить часть производства на гражданские рельсы. У руководителей предприятий ОПК нет «свободных» денег. Есть гособоронзаказ. Заказчик — Минобороны, правила о расходовании средств строги, тут не получится «подзаработать» на стороне, выпустив успешный коммерческий продукт. А без денег людей на заводы не заманить.
«Необходимо повышать зарплаты до 60-120 тыс. для рабочих и до 120-150 тыс. для инженеров, конструкторов, мастеров, причем не только на время СВО, а на следующие 15-20 лет, чтобы уже дети начали мечтать о карьере рабочего, инженера, конструктора, а не хотели попасть в чиновники, госкорпорации и „силовики“. В России сейчас с каждым годом все меньше детей выбирает на ЕГЭ математику и физику, а в прошлом году в технических ВУЗах не были заполнены бюджетные места даже с позорно низким проходным баллом», — комментирует «обратную сторону медали» Дмитрий Милин.
Сейчас не приходится надеяться на то, что абитуриенты массово отправятся осваивать инженерное дело, а через лет 5 оборонные предприятия заполнятся высококлассными специалистами. Да и не до отбора талантов. Заполнить бы смены с тем финансированием, что есть. Желательно — вчера.