Валерий Кокорин переоформил на себя «Континент» и ТЦ «Октябрьский»

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В структуре двух значимых для Омска открытых акционерных обществ произошли заметные изменения. Речь об ООО «ТЦ «Континент» и ООО «ТЦ «Октябрьский», владеющих одноименными торговыми центрами. Обе фирмы являются частью бизнес-империи Валерия Кокорина, и теперь он, по-видимому, решил владеть «Континентом» и «Октябрьским» лично.
Доля Кокорина в ООО «Континент» теперь составляет 80,9%. Формальные компаньоны бизнесмена — ООО «Торговый пассаж», «Галерея торговли», «Центр развлечений и торговли», которые принадлежат ему же. В ООО «ТЦ «Октябрьский» доля Кокорина теперь — 78,35%, его компаньон — «Агростройкомплект», принадлежащий Елене Валерьевне Дроздовой (дочери Кокорина, жене Сергея Дроздова, главы фракции «Единой России» в Омском городском совете).
73-летний Кокорин сейчас заседает в региональном Законодательном собрании. По-видимому, он решил укрепить контроль над своей бизнес-империей.