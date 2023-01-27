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Published Сегодня, 04:09

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Валерий Кокорин переоформил на себя «Континент» и ТЦ «Октябрьский»

27 января 2023, 04:09
Фото: Город55
иллюстрация
Теперь омский бизнесмен непосредственно владеет примерно 80% двух торговых центров.

В структуре двух значимых для Омска открытых акционерных обществ произошли заметные изменения. Речь об ООО «ТЦ «Континент» и ООО «ТЦ «Октябрьский», владеющих одноименными торговыми центрами. Обе фирмы являются частью бизнес-империи Валерия Кокорина, и теперь он, по-видимому, решил владеть «Континентом» и «Октябрьским» лично.

Доля Кокорина в ООО «Континент» теперь составляет 80,9%. Формальные компаньоны бизнесмена — ООО «Торговый пассаж», «Галерея торговли», «Центр развлечений и торговли», которые принадлежат ему же. В ООО «ТЦ «Октябрьский» доля Кокорина теперь — 78,35%, его компаньон — «Агростройкомплект», принадлежащий Елене Валерьевне Дроздовой (дочери Кокорина, жене Сергея Дроздова, главы фракции «Единой России» в Омском городском совете).

73-летний Кокорин сейчас заседает в региональном Законодательном собрании. По-видимому, он решил укрепить контроль над своей бизнес-империей.

#Николай Эйхвальд#Континент#Экономика#Новости#Кокорин Валерий Михайлович
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