Валерий Кокорин переоформил на себя «Континент» и ТЦ «Октябрьский»

Доля Кокорина в ООО «Континент» теперь составляет 80,9%. Формальные компаньоны бизнесмена — ООО «Торговый пассаж», «Галерея торговли», «Центр развлечений и торговли», которые принадлежат ему же. В ООО «ТЦ «Октябрьский» доля Кокорина теперь — 78,35%, его компаньон — «Агростройкомплект», принадлежащий Елене Валерьевне Дроздовой (дочери Кокорина, жене Сергея Дроздова, главы фракции «Единой России» в Омском городском совете).