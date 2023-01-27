Подключают к газу. В поселке в Омской области запустили новые газопроводы

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Новые распределительные газопроводы начали работать в поселке Павлоградка Омской области. Специалисты «Омскоблгаз» подготовили для использования новую сеть газораспределения длиной 1,6 км.
В рамках догазификации газопроводы создадут возможность для подключения станции техобслуживания и жилых домов на ул. Колхозная, ул. Труда, ул. Рабочая и ул. Южная.
В данный момент идут работы по подключению к газу, а также продолжается прием заявок, сообщает пресс-служба АО «Омскоблгаз».
В 2022 году в эксплуатацию ввели 36 распределительных газопроводов, а их общая протяженность составила 18 км. Работы по догазификации продолжаются, отмечает генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Омск и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.