Подключают к газу. В поселке в Омской области запустили новые газопроводы

В рамках догазификации газопроводы создадут возможность для подключения станции техобслуживания и жилых домов на ул. Колхозная, ул. Труда, ул. Рабочая и ул. Южная.

В данный момент идут работы по подключению к газу, а также продолжается прием заявок, сообщает пресс-служба АО «Омскоблгаз».



В 2022 году в эксплуатацию ввели 36 распределительных газопроводов, а их общая протяженность составила 18 км. Работы по догазификации продолжаются, отмечает генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Омск и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.