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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Омскую «Мегу» вернулся зарубежный бренд одежды Mango после 10 месяцев отсутствия

27 января 2023, 12:27
Фото: Город55
иллюстрация
Бутик начал работать в прежнем режиме.

В Омск вернулся магазин одежды и аксессуаров бренда Mango. Испанский бутик закрылся в омской «Меге» еще весной 2022 года, среди прочих, кто одними из первых покинул российский рынок быстрой моды.

Теперь бренд вернулся. Город55 обратился в СТЦ «Мега» за комментарием. В администрации пояснили, что магазин действительно открылся и продолжит работать в прежнем режиме.

Бренды понемногу возвращаются. Кто-то под своим именем, некоторым приходится искать пути обхода.

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#Дарья Зыкова#Омск#Торговля#Одежда#Торговый центр#Возвращение брендов#Общество#Экономика#Город#Новости
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