В Омскую «Мегу» вернулся зарубежный бренд одежды Mango после 10 месяцев отсутствия

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В Омск вернулся магазин одежды и аксессуаров бренда Mango. Испанский бутик закрылся в омской «Меге» еще весной 2022 года, среди прочих, кто одними из первых покинул российский рынок быстрой моды.
Теперь бренд вернулся. Город55 обратился в СТЦ «Мега» за комментарием. В администрации пояснили, что магазин действительно открылся и продолжит работать в прежнем режиме.
Бренды понемногу возвращаются. Кто-то под своим именем, некоторым приходится искать пути обхода.