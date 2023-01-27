Совет ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
В ведомстве заявили, что советом было принято решение продлить на полгода ряд экономических ограничений в отношении РФ. Они будут действовать до конца июля текущего года.
Ранее сообщалось, что в ЕК было выдвинуто предложение по введению ценовых рамок на продукты нефтепереработки из России. Его должны рассмотреть представители стран ЕС, пишет Russian.rt.com.
По заявлению Балажа Орбана, политсоветника венгерского премьер-министра, антироссийские санкции, устанавливаемые Брюсселем, ставят в тупик государства ЕС, способствуя росту инфляции и формируя энергокризис в странах объединения.