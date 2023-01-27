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Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Совет ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

Сегодня, 17:18
Советом Евросоюза на шестимесячный срок были продлены антироссийские меры, которые были установлены в связи с происходящим на Украине.

В ведомстве заявили, что советом было принято решение продлить на полгода ряд экономических ограничений в отношении РФ. Они будут действовать до конца июля текущего года. 

Ранее сообщалось, что в ЕК было выдвинуто предложение по введению ценовых рамок на продукты нефтепереработки из России. Его должны рассмотреть представители стран ЕС, пишет Russian.rt.com.

По заявлению Балажа Орбана, политсоветника венгерского премьер-министра, антироссийские санкции, устанавливаемые Брюсселем, ставят в тупик государства ЕС, способствуя росту инфляции и формируя энергокризис в странах объединения.

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