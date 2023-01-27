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Сапожник без сапог. Для омского Минстроя арендуют помещения почти за 10.5 млн рублей

27 января 2023, 09:07
Фото: 1MI
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За полтора этажа в здании на улице Некрасова, 3 ведомство заплатит около 950 тысяч рублей в месяц.

Свыше 10.4 млн рублей заплатит Бюджетное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик» за аренду помещений в здании на улице Некрасова, 3 в Омске.  Договор с арендодателем стал первым контрактом ведомства в новом году.  Рассказываем, чем же нас так заинтересовала эта закупка.

Как значится в договоре, теперь уже бывший руководитель «Омскоблстройзаказчика» Егор Кирьяков 12 января текущего года подписал договор с директором ООО «Спецпроект» Ольгой Булатовой на аренду нежилых помещений общей площадью в 1413.1 кв. метра на 3-м и 4-м этажах в том самом административном здании на Некрасова.  Эти помещения предназначаются для деятельности Министерства строительства Омской области.

В это здание переехало Министерство строительства Омской области
Фото: скрин с сервиса ЯндексПанорама

Поясняем: в апреле прошлого года в Омской области перестало существовать Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Его раздробили на два отдельных ведомства — собственно Министерство строительства и Министерство транспорта и дорожного хозяйства. До реорганизации единое министерство базировалось в здании на улице Петра Некрасова, 6, а после преобразования, по всей видимости,  «отколовшуюся» частичку попросили переехать. Что, судя по заключенному договору аренды, и произошло.

Для нужд Минстроя в здании на улице Некрасова, 3, как указано в контракте, предоставят помещения всего третьего этажа площадью в 966 кв. метров и часть четвертого — в 447.1 кв. метра. Ниже поэтажный план арендуемой недвижимости.

Фото: Скрин с сервиса Госзакупок

Цена вопроса, как мы уже указывали выше, — более 10.4 млн рублей в год, почти по 946.8 тысячи рублей в месяц. Срок аренды — 11 месяцев, с 1 января по 30 ноября. После несложных математических вычислений получаем, что за один квадратный метр этих помещений в Минстрое будут платить по 670 рублей в месяц.

К слову, 16 сентября 2022 года «Омскоблстройзаказчик» и «Спецпроект» уже заключали договор на аренду тех же самых помещений для Минстроя. Тогда за 3.5 месяца пришлось заплатить почти 5 млн рублей. Отметим, что в предыдущем контракте месячный платеж за те же площади был ниже почти на 100 тысяч рублей — почти 847.9 тысячи.

Расскажем и о компании, которая сдает эти помещения. ООО «Спецпроект», единственным учредителем которого является ООО «Строительно-монтажное управление № 1», было зарегистрировано 9 ноября 2015 года. Основным видом деятельности компании указано «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». С момента основания возглавляет компанию предприниматель Ольга Булатова.

За 2021 год «Спецпроект» показал выручку в 11.4 млн рублей, при этом чистая прибыль почему-то превысила 64.7 млн рублей.

В конце августа 2019 года «Спецпроект» в Арбитражном суде Омской области ходатайствовал о выкупе всех долгов банкротящегося ООО «Омскгражданпроект» на сумму свыше 122.5 млн рублей. По интересной случайности в здании на Некрасова, 3 «Омскгражданпроект» базируется и по сей день.

Теперь коротко, так сказать вместо выводов, о том, для чего мы, собственно, проанализировали эту закупку. Весьма странным выглядит тот факт, что главное строительное ведомство региона не имеет своих помещений и «ютится» в чужой недвижимости. И это при том, что ежегодно Омская область пачками приватизирует муниципальную и государственную собственность.

#Василий Попов#Аренда#Недвижимость#Госзакупки#Минстрой#Общество#Город#Строительство#Новости#Омск#Омская область#Россия#Ольга Булатова
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