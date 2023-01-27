Сапожник без сапог. Для омского Минстроя арендуют помещения почти за 10.5 млн рублей

К слову, 16 сентября 2022 года «Омскоблстройзаказчик» и «Спецпроект» уже заключали договор на аренду тех же самых помещений для Минстроя. Тогда за 3.5 месяца пришлось заплатить почти 5 млн рублей. Отметим, что в предыдущем контракте месячный платеж за те же площади был ниже почти на 100 тысяч рублей — почти 847.9 тысячи.