Сапожник без сапог. Для омского Минстроя арендуют помещения почти за 10.5 млн рублей

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Свыше 10.4 млн рублей заплатит Бюджетное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик» за аренду помещений в здании на улице Некрасова, 3 в Омске. Договор с арендодателем стал первым контрактом ведомства в новом году. Рассказываем, чем же нас так заинтересовала эта закупка.
Как значится в договоре, теперь уже бывший руководитель «Омскоблстройзаказчика» Егор Кирьяков 12 января текущего года подписал договор с директором ООО «Спецпроект» Ольгой Булатовой на аренду нежилых помещений общей площадью в 1413.1 кв. метра на 3-м и 4-м этажах в том самом административном здании на Некрасова. Эти помещения предназначаются для деятельности Министерства строительства Омской области.
Поясняем: в апреле прошлого года в Омской области перестало существовать Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Его раздробили на два отдельных ведомства — собственно Министерство строительства и Министерство транспорта и дорожного хозяйства. До реорганизации единое министерство базировалось в здании на улице Петра Некрасова, 6, а после преобразования, по всей видимости, «отколовшуюся» частичку попросили переехать. Что, судя по заключенному договору аренды, и произошло.
Для нужд Минстроя в здании на улице Некрасова, 3, как указано в контракте, предоставят помещения всего третьего этажа площадью в 966 кв. метров и часть четвертого — в 447.1 кв. метра. Ниже поэтажный план арендуемой недвижимости.
Цена вопроса, как мы уже указывали выше, — более 10.4 млн рублей в год, почти по 946.8 тысячи рублей в месяц. Срок аренды — 11 месяцев, с 1 января по 30 ноября. После несложных математических вычислений получаем, что за один квадратный метр этих помещений в Минстрое будут платить по 670 рублей в месяц.
К слову, 16 сентября 2022 года «Омскоблстройзаказчик» и «Спецпроект» уже заключали договор на аренду тех же самых помещений для Минстроя. Тогда за 3.5 месяца пришлось заплатить почти 5 млн рублей. Отметим, что в предыдущем контракте месячный платеж за те же площади был ниже почти на 100 тысяч рублей — почти 847.9 тысячи.
Расскажем и о компании, которая сдает эти помещения. ООО «Спецпроект», единственным учредителем которого является ООО «Строительно-монтажное управление № 1», было зарегистрировано 9 ноября 2015 года. Основным видом деятельности компании указано «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». С момента основания возглавляет компанию предприниматель Ольга Булатова.
За 2021 год «Спецпроект» показал выручку в 11.4 млн рублей, при этом чистая прибыль почему-то превысила 64.7 млн рублей.
В конце августа 2019 года «Спецпроект» в Арбитражном суде Омской области ходатайствовал о выкупе всех долгов банкротящегося ООО «Омскгражданпроект» на сумму свыше 122.5 млн рублей. По интересной случайности в здании на Некрасова, 3 «Омскгражданпроект» базируется и по сей день.
Теперь коротко, так сказать вместо выводов, о том, для чего мы, собственно, проанализировали эту закупку. Весьма странным выглядит тот факт, что главное строительное ведомство региона не имеет своих помещений и «ютится» в чужой недвижимости. И это при том, что ежегодно Омская область пачками приватизирует муниципальную и государственную собственность.