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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

С весны из Омска можно будет улететь прямым рейсом в Ереван по понедельникам

27 января 2023, 11:09
Фото: 1MI
иллюстрация
На сайте нового для Омска авиаперевозчика анонсировали дни рейсов в Армению.

Авиакомпания «Ширак авиа», базирующаяся в аэропорту «Звартноц», в Ереване, поставила в расписание рейсы из Омска в Армению с 27 марта. С этого дня туристы смогут добраться в Ереван без пересадок. Рейсы анонсировали на каждый понедельник, начиная с весны.

Сейчас из Омска можно отправиться за рубеж только чартером в направлении Таиланда, и регулярным рейсом в Узбекистан и Казахстан. Рейсы в Киргизию пока отменены до конца февраля, как сообщается на сайте омского аэропорта.

Фото: скриншот сайта Ширак авиа
#Дарья Зыкова#Авиасообщение#Армения#Омск#Омский аэропорт#Авиаперевозчик#Отпуск#Общество#Город#Экономика#Новости#Транспорт
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