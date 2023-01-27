С весны из Омска можно будет улететь прямым рейсом в Ереван по понедельникам

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Авиакомпания «Ширак авиа», базирующаяся в аэропорту «Звартноц», в Ереване, поставила в расписание рейсы из Омска в Армению с 27 марта. С этого дня туристы смогут добраться в Ереван без пересадок. Рейсы анонсировали на каждый понедельник, начиная с весны.
Сейчас из Омска можно отправиться за рубеж только чартером в направлении Таиланда, и регулярным рейсом в Узбекистан и Казахстан. Рейсы в Киргизию пока отменены до конца февраля, как сообщается на сайте омского аэропорта.