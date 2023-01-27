Провизор Преснякова: в аптеках по-прежнему не будет хватать некоторых лекарств

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:43
Президент подчеркнул, что уже 60% медикаментов на рынке — российского производства. Однако некоторых лекарств по-прежнему не хватает.
Провизор Виктория Преснякова в беседе с Общественной службой новостей рассказала о том, в какой ситуации сейчас находятся аптеки.
По словам специалиста, в 98% аптек по всему миру лекарства поставляются с перебоями. Во многом это обусловлено тем, что более 80% субстанций для изготовления медикаментов фармацевтические компании приобретают в Китае. Однако КНР сейчас работает преимущественно на внутренний рынок, так как в стране растет заболеваемость коронавирусом.
Провизор отметила, что спрогнозировать спрос на медикаменты стало невозможно. В течение последнего времени спрос на одни препараты уменьшался, а на другие увеличивался. Фармацевтическим компаниям по всему миру приходилось переформатировать производство, нарабатывая новые субстанции и вспомогательные вещества, а также меняя иные процессы. На все это нужно время. Еще одним фактором перебоев с поставками лекарств являются изменения в логистике.
Преснякова признала, что в российских аптеках сейчас не хватает некоторых препаратов. Например, антибиотиков и жаропонижающих средств. Однако о дефиците речи пока не идет, и паниковать не стоит. Если в аптеке нет какого-то препарата, который привык покупать клиент, то в большинстве случаев его можно заменить другим медикаментом с аналогичным действием.
Перебои с поставками еще будут продолжаться какое-то время, однако власти и фармацевтическая отрасль принимают все возможные меры, чтобы это исправить. В любом случае, население без лекарств не останется, успокоила Преснякова.