Провизор Преснякова: в аптеках по-прежнему не будет хватать некоторых лекарств

Провизор отметила, что спрогнозировать спрос на медикаменты стало невозможно. В течение последнего времени спрос на одни препараты уменьшался, а на другие увеличивался. Фармацевтическим компаниям по всему миру приходилось переформатировать производство, нарабатывая новые субстанции и вспомогательные вещества, а также меняя иные процессы. На все это нужно время. Еще одним фактором перебоев с поставками лекарств являются изменения в логистике.