Политолог: Байден и Трамп являются основными кандидатами на пост лидера США в 2024-м

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Одновременно с этим эксперт пояснил, что у Байдена предвыборная кампания может пройти не очень гладко из-за скандала с секретными документами, разразившегося в последнее время. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Lenta.Ru.
Впрочем, как напомнил Дудаков, у Трампа тоже есть определенные проблемы — его пытаются обвинить в протестах у Капитолия и в мошенничестве в Нью-Йорке. Кроме того, вокруг него также маячит скандал, связанный с секретными документами. Все этом вместе, по мнению политолога, создает сложности для его предвыборной кампании.
Других кандидатов на президентское кресло пока нет, подчеркнул он, добавив, что если не появится других претендентов на пост главы государства, между Байденом и Трампом будет очень серьезная схватка.