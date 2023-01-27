Политолог: Байден и Трамп являются основными кандидатами на пост лидера США в 2024-м

Впрочем, как напомнил Дудаков, у Трампа тоже есть определенные проблемы — его пытаются обвинить в протестах у Капитолия и в мошенничестве в Нью-Йорке. Кроме того, вокруг него также маячит скандал, связанный с секретными документами. Все этом вместе, по мнению политолога, создает сложности для его предвыборной кампании.