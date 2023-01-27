Пока без акул. В Омске строительный гипермаркет начал продавать товары из IKEA.

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Сеть строительных супермаркетов OBI открыла продажу товаров от поставщиков IKEA. Менеджеры магазина рассказали, что продукцию можно приобрести как в самих торговых точках, так и заказать онлайн. В каталогах уже есть комоды, гардеробные, вешалки для одежды, кухонные принадлежности.
«На сайте есть специальная категория. Там прямо будут товары из IKEA на главной странице. Их можно посмотреть, купить и онлайн, и офлайн,» — рассказал PR-менеджер магазина Екатерина Мещерякова корреспонденту Города55.
Правда, всеми любимых акул, в продаже пока нет. В магазине обещали учесть пожелания покупателей по этой части. Менеджер уточнила, что сети строительных супермаркетов ориентированы на другой товар.
Шведская компания IKEA закрыла свои магазины в Российской Федерации весной прошлого года. В последние дни работы торговых точек покупатели выстраивались в очереди, чтобы приобрести товары любимого бренда.