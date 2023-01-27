Пока без акул. В Омске строительный гипермаркет начал продавать товары из IKEA.

Сеть строительных супермаркетов OBI открыла продажу товаров от поставщиков IKEA. Менеджеры магазина рассказали, что продукцию можно приобрести как в самих торговых точках, так и заказать онлайн. В каталогах уже есть комоды, гардеробные, вешалки для одежды, кухонные принадлежности.