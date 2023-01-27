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Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Пока без акул. В Омске строительный гипермаркет начал продавать товары из IKEA.

27 января 2023, 05:46
Фото: Город55
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В каталогах уже есть комоды, гардеробные, вешалки для одежды, кухонные принадлежности.

Сеть строительных супермаркетов OBI открыла продажу товаров от поставщиков IKEA. Менеджеры магазина рассказали, что продукцию можно приобрести как в самих торговых точках, так и заказать онлайн. В каталогах уже есть комоды, гардеробные, вешалки для одежды, кухонные принадлежности.

«На сайте есть специальная категория. Там прямо будут товары из IKEA на главной странице. Их можно посмотреть, купить и онлайн, и офлайн,» — рассказал PR-менеджер магазина Екатерина Мещерякова корреспонденту Города55.

Правда, всеми любимых акул, в продаже пока нет. В магазине обещали учесть пожелания покупателей по этой части. Менеджер уточнила, что сети строительных супермаркетов ориентированы на другой товар.

Шведская компания IKEA закрыла свои магазины в Российской Федерации весной прошлого года. В последние дни работы торговых точек покупатели выстраивались в очереди, чтобы приобрести товары любимого бренда.

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#Евгений Игишев#Икеа#Икеа омск#Омск#Омская область
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