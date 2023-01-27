Петербуржцы жалуются на ошибки в квитанциях

По информации «Народных Новостей», в офисе компании наблюдаются толпы людей. По словам горожан, в очереди приходится стоять более трех часов. Петербуржцы хотят выяснить, почему им прислали квитанции с большими долгами. Одна из местных жительниц рассказала, что у нее резко возросла сумма за электроэнергию, а также начислена плата за вывоз мусора за 2 месяцы. В компании объяснили, что за свет добавили из-за того, что она не платила за вывоз мусора. Другой горожанке начислили годовую плату за мусор.