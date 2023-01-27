Омскую «Тепловую компанию» хочет банкротить «Тэсла»

Компаний, которые хотят обанкротить омскую «Тепловую компанию», стало еще больше. Новости об этом регулярно появляются с конца прошлого года, а сегодня, 27 января, стало известно, что подать соответствующий иск намерено OOO «Тэсла СПБ», зарегистрированное в северной столице. Это микропредприятие с доходом чуть больше 50 млн рублей за 2021 год, которое специализируется на «торговле оптовой производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами».