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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Омскую «Тепловую компанию» хочет банкротить «Тэсла»

27 января 2023, 09:07
Фото: Город55
иллюстрация
Речь о фирме из Санкт-Петербурга, которая продает машины.

Компаний, которые хотят обанкротить омскую «Тепловую компанию», стало еще больше. Новости об этом регулярно появляются с конца прошлого года, а сегодня, 27 января, стало известно, что подать соответствующий иск намерено OOO «Тэсла СПБ», зарегистрированное в северной столице. Это микропредприятие с доходом чуть больше 50 млн рублей за 2021 год, которое специализируется на «торговле оптовой производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами».

В прошлом году о намерении банкротить ТК заявляли фирмы из Рязани, Нижнего Тагила, Барнаула и других городов. В январе к ним присоединились «Омская областная газовая компания» Дениса Кришкевича и OOO «НПО ЛКМ СНАБ» — лесоторговец из Мытищ.

Нужно отметить, что заявления такого рода не всегда приводят к началу судебного дела о банкротстве. В ряде случаев это просто попытка надавить на должника.

Долги, суды, заявления о банкротстве: что происходит с омской «Тепловой компанией»
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#Николай Эйхвальд#Тепловая компания#Банкротство#Экономика#Новости
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