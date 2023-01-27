«Омский книготорговый дом» продали за 43 миллиона. Теперь им владеет Игорь Бабиков

Игорь Бабиков входит в список самых богатых людей Омской области. В 2021 году состояние бизнесмена оценивалось в 777 млн рублей. Совладелец и бывший гендиректор «Омскметаллооптторга» два года назад вышел на свободу по УДО (его осудили за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка»). Иронично, но прежде компания Бабикова неоднократно поставляла металлопродукцию для колоний омского УФСИН. «Омскметаллооптторгом» теперь руководит старший сын основателя, но и сам Бабиков не выходит из бизнеса.