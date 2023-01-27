«Омский книготорговый дом» продали за 43 миллиона. Теперь им владеет Игорь Бабиков

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:36
Сеть книжных магазинов «Омский книготорговый дом» перешла к совладельцу «Омскметаллоопторга» Игорю Бабикову. Протокол аукциона опубликовал 26 января департамент имущественных отношений администрации города. Сумма сделки составила 42,8 млн рублей.
Согласно документу, на торги было выставлено 33552 акции книготоргового дома. Начальная цена лота - 37,2 млн рублей. Всего на аукцион были поданы заявки от десяти покупателей.
Игорь Бабиков входит в список самых богатых людей Омской области. В 2021 году состояние бизнесмена оценивалось в 777 млн рублей. Совладелец и бывший гендиректор «Омскметаллооптторга» два года назад вышел на свободу по УДО (его осудили за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка»). Иронично, но прежде компания Бабикова неоднократно поставляла металлопродукцию для колоний омского УФСИН. «Омскметаллооптторгом» теперь руководит старший сын основателя, но и сам Бабиков не выходит из бизнеса.