«Омскэлектро» обеспечило Черемушки бесперебойным электроснабжением

Как рассказали в АО «Омскэлектро», плановый ремонт оборудования на подстанциях проводится раз в три года. Этой зимой подошла очередь электроустановки в 14-м Военном городке, которая питает несколько важных социальных объектов — детский сад, школу, танковый институт.