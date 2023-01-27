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«Омскэлектро» обеспечило Черемушки бесперебойным электроснабжением

27 января 2023, 03:01
Фото: АО Омскэлектро
Энергетики провели в 14-м Военном городке плановый ремонт трансформаторной подстанции, которая снабжает электричеством танковый институт. На его территории готовят бойцов для участия в СВО, поэтому надежное электроснабжение особенно важно.

Как рассказали в АО «Омскэлектро»,  плановый ремонт оборудования на подстанциях проводится раз в три года. Этой зимой подошла очередь электроустановки в 14-м Военном городке, которая питает несколько важных социальных объектов — детский сад, школу, танковый институт.

«Работа достаточно ответственная, потому что мы поддерживаем комфортное проживание граждан, обеспечивая бесперебойное электроснабжение. Мы выполняем  ремонт трансформатора, протяжку и очистку контактных соединений, замену неисправного оборудования, если потребуется. Сейчас идет специальная военная операция. Для нас важно поддержать наших ребят, которые живут в военных городках, чтобы обеспечить им комфортные условия для проведения слаживания военной подготовки», — отметил мастер по обслуживанию электрооборудования Максим Полянский.

 

Фото: АО Омскэлектро

Работы выполняются оперативно, в течение одного дня. При этом всех абонентов предупреждают об отключении электричества, которое неизбежно при ремонте подстанции. После модернизации аварийные отключения в районе сводятся к минимуму.

«Нам необходимо обеспечить надежное бесперебойное электроснабжение. А качественное, своевременно выполненное техническое обслуживание электрооборудования — это залог безаварийной работы», — рассказал главный инженер Южного района электрических сетей Александр Сивочкин.

АО «Омскэлектро» продолжает работы по улучшению качества электроснабжения в разных районах Омска.

#Омск#Общество#Город
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