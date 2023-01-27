«Омскэлектро» обеспечило Черемушки бесперебойным электроснабжением

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
Как рассказали в АО «Омскэлектро», плановый ремонт оборудования на подстанциях проводится раз в три года. Этой зимой подошла очередь электроустановки в 14-м Военном городке, которая питает несколько важных социальных объектов — детский сад, школу, танковый институт.
«Работа достаточно ответственная, потому что мы поддерживаем комфортное проживание граждан, обеспечивая бесперебойное электроснабжение. Мы выполняем ремонт трансформатора, протяжку и очистку контактных соединений, замену неисправного оборудования, если потребуется. Сейчас идет специальная военная операция. Для нас важно поддержать наших ребят, которые живут в военных городках, чтобы обеспечить им комфортные условия для проведения слаживания военной подготовки», — отметил мастер по обслуживанию электрооборудования Максим Полянский.
Работы выполняются оперативно, в течение одного дня. При этом всех абонентов предупреждают об отключении электричества, которое неизбежно при ремонте подстанции. После модернизации аварийные отключения в районе сводятся к минимуму.
«Нам необходимо обеспечить надежное бесперебойное электроснабжение. А качественное, своевременно выполненное техническое обслуживание электрооборудования — это залог безаварийной работы», — рассказал главный инженер Южного района электрических сетей Александр Сивочкин.
АО «Омскэлектро» продолжает работы по улучшению качества электроснабжения в разных районах Омска.