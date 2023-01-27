Обанкротившуюся «Омскую курочку» ликвидируют

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Общество с ограниченной ответственностью «Омская курочка» будет ликвидировано. Такое решение принял Арбитражный суд на очередном заседании по делу о банкротстве, которое прошло 23 января.
Предприятие, специализирующееся на «переработке и консервировании мяса и мясной пищевой продукции», начало банкротиться еще в 2020 году, когда на нем была введена процедура конкурсного производства. Имущество «Омской курочки» было продано в упрощенном порядке омичке Людмиле Яценко за 331 тысячу рублей.
В ближайшее время в ЕГРЮЛ будет включена запись о ликвидации компании, после чего конкурсное производство будет считаться завершенным.