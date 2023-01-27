Обанкротившуюся «Омскую курочку» ликвидируют

Предприятие, специализирующееся на «переработке и консервировании мяса и мясной пищевой продукции», начало банкротиться еще в 2020 году, когда на нем была введена процедура конкурсного производства. Имущество «Омской курочки» было продано в упрощенном порядке омичке Людмиле Яценко за 331 тысячу рублей.