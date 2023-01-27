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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

Ничего не нарушил. В Омской области школьников высадили из автобуса за 4 км от дома

27 января 2023, 11:49
Фото: Город55

Водитель в Омской области высадил двух детей за 4 км от нужной остановки

До ближайшей школы детей возят на бесплатном автобусе.

26 января жительница Саргатского района рассказала в сообществе «Омск Live», что на этой неделе ее двух детей высадили из автобуса, не доехав до нужной остановки. У ребят был куплен билет из Саргатки до деревни Черноозерье. Школьники прошли 4 км пешком до дома.

«На улице минус, дорога продувается.  Дочь теперь с температурой!», — пишет женщина в сообществе.

Ведомство сообщает, что на данный момент маршрут № 1072 «Омск-Яланкуль» заезд в деревню Черноозерье не производит. Региональный минтранс примет к рассмотрению такое изменение в маршруте.

Отметим, что существует школьный автобус, который ежедневно подвозит детей из Черноозерья в Андреевскую школу. Но конкретно данная семья предпочла обучение в других школах района, об этом сообщают в «Новом Омске».

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#Ксения Карагодина#Школьный автобус#Автобус#Общество#Город#Происшествия#Жалоба#Соцсети#Новости#Омск#Омская область
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