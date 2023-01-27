Ничего не нарушил. В Омской области школьников высадили из автобуса за 4 км от дома

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
26 января жительница Саргатского района рассказала в сообществе «Омск Live», что на этой неделе ее двух детей высадили из автобуса, не доехав до нужной остановки. У ребят был куплен билет из Саргатки до деревни Черноозерье. Школьники прошли 4 км пешком до дома.
«На улице минус, дорога продувается. Дочь теперь с температурой!», — пишет женщина в сообществе.
Ведомство сообщает, что на данный момент маршрут № 1072 «Омск-Яланкуль» заезд в деревню Черноозерье не производит. Региональный минтранс примет к рассмотрению такое изменение в маршруте.
Отметим, что существует школьный автобус, который ежедневно подвозит детей из Черноозерья в Андреевскую школу. Но конкретно данная семья предпочла обучение в других школах района, об этом сообщают в «Новом Омске».