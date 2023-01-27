Ничего не нарушил. В Омской области школьников высадили из автобуса за 4 км от дома

26 января жительница Саргатского района рассказала в сообществе «Омск Live», что на этой неделе ее двух детей высадили из автобуса, не доехав до нужной остановки. У ребят был куплен билет из Саргатки до деревни Черноозерье. Школьники прошли 4 км пешком до дома.