Наумов постановил проверить в Краснодаре санитарное состояние территорий под мостами

Многие участки под путепроводами сданы в аренду, и на них располагаются незаконные постройки. Мэр города подчеркнул, что решения по каждому земельному участку будут приниматься индивидуально, а также поручил горадминистрации установить контроль над всеми территориями под эстакадами.