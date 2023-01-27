Наумов постановил проверить в Краснодаре санитарное состояние территорий под мостами

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Путепроводы - объекты критической инфраструктуры, заявил Наумов. Состояние этих объектов и территории под ними необходимо контролировать в два раза пристальнее. Об этом пишет INFOX.ru со ссылкой на публикацию краснодарского главы в его Телеграм-канале.
Всего в Краснодаре есть 10 путепроводов, а также 2 пешеходных моста. Они все расположены в центральной части города.
Многие участки под путепроводами сданы в аренду, и на них располагаются незаконные постройки. Мэр города подчеркнул, что решения по каждому земельному участку будут приниматься индивидуально, а также поручил горадминистрации установить контроль над всеми территориями под эстакадами.