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Posted Сегодня, 17:53

Published Сегодня, 17:53

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

Наумов постановил проверить в Краснодаре санитарное состояние территорий под мостами

Сегодня, 17:53
Мэр Краснодара Евгений Наумов дал распоряжение о проверке санитарного состояния территорий под всеми мостами в городе.

Путепроводы - объекты критической инфраструктуры, заявил Наумов. Состояние этих объектов и территории под ними необходимо контролировать в два раза пристальнее. Об этом пишет INFOX.ru со ссылкой на публикацию краснодарского главы в его Телеграм-канале.

Всего в Краснодаре есть 10 путепроводов, а также 2 пешеходных моста. Они все расположены в центральной части города. 

Многие участки под путепроводами сданы в аренду, и на них располагаются незаконные постройки. Мэр города подчеркнул, что решения по каждому земельному участку будут приниматься индивидуально, а также поручил горадминистрации установить контроль над всеми территориями под эстакадами.

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