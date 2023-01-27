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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Налоговая решила обанкротить омское транспортное предприятие

27 января 2023, 10:45
Фото: 1MI
иллюстрация
Неуплата налогов «АТП № 1» стала еще и поводом для возбуждения уголовного дела.

Межрайонная налоговая инспекция № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Автотранспортное предприятие № 1». Эта компания сейчас переживает серьезные проблемы: как уже писал Город55, долги АТП по налогам превысили 50 млн рублей, его директор Виктор Шмачилин стал фигурантом уголовного дела из-за неуплаты в особо крупном размере.

Сейчас АТП № 1 судится с той самой межрайонной инспекцией, пытаясь оспорить ее решение от 28 июля прошлого года о взыскании долга. Интересно, что очередное заседание отложено до 8 февраля «для возможного внесудебного урегулирования спора».

«Автотранспортное предприятие № 1» занимается грузовыми перевозками. Виктор Шмачилин руководит им с 2005 года и владеет 50% уставного капитала с 2017 года. Вторая половина принадлежит Евгению Даркаеву.

#Николай Эйхвальд#Налоговая#Экономика#Новости
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