Налоговая решила обанкротить омское транспортное предприятие

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Межрайонная налоговая инспекция № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Автотранспортное предприятие № 1». Эта компания сейчас переживает серьезные проблемы: как уже писал Город55, долги АТП по налогам превысили 50 млн рублей, его директор Виктор Шмачилин стал фигурантом уголовного дела из-за неуплаты в особо крупном размере.
Сейчас АТП № 1 судится с той самой межрайонной инспекцией, пытаясь оспорить ее решение от 28 июля прошлого года о взыскании долга. Интересно, что очередное заседание отложено до 8 февраля «для возможного внесудебного урегулирования спора».
«Автотранспортное предприятие № 1» занимается грузовыми перевозками. Виктор Шмачилин руководит им с 2005 года и владеет 50% уставного капитала с 2017 года. Вторая половина принадлежит Евгению Даркаеву.