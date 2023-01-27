Налоговая решила обанкротить омское транспортное предприятие

Межрайонная налоговая инспекция № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Автотранспортное предприятие № 1». Эта компания сейчас переживает серьезные проблемы: как уже писал Город55, долги АТП по налогам превысили 50 млн рублей, его директор Виктор Шмачилин стал фигурантом уголовного дела из-за неуплаты в особо крупном размере.