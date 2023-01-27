Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

На набережной в центре Омска планируют установить разноцветных голубей из бетона

27 января 2023, 04:28
Фото: 1MI
Иллюстрация
А вдоль Ленинской горки хотят создать аллею олимпийских чемпионов.

Сегодня, 27 января, на заседании художественно-экспертного совета при мэре Омска планируется обсудить два проекта по благоустройству в центре города, сообщает издание «Омск-Информ». Речь идет об аллее олимпийских чемпионов, которая появится на левом берегу Оми вдоль Ленинской горки, и территории вдоль дома 4 по улице Лермонтова. Здесь, на набережной, предлагают установить фигурки голубей.

«Голуби будут выполнены из армированного бетона и окрашены в яркие цвета. Размер птиц предполагается сделать близким к натуральному, с небольшим увеличением. Монтаж выполнить с помощью металлических креплений непосредственно к парапету. Данное расположение арт-объекта позволит видеть его и в зимнее время», — говорится в пояснительной записке.

Окончательное решение по благоустройству останется за мэром. Градоначальнику предстоит посовещаться с представителями художественно-экспертного совета.

У «Шара» есть шанс. В Омске появилось другое место для нового конного памятника
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Город#Архитектура#Архитектура омска#Благоустройство#Благоустройство города#Омск
Подпишитесь
Нельзя только брать, нужно и отдавать. Как омские меценаты выбирают школы для ремонта
Сегодня, 04:01
Куда уходят деньги. Минюст проверит траты омского «Авангарда»
Сегодня, 03:56
Жена омского экс-депутата Сергея Калинина покинула Омск
Сегодня, 04:58
Отставка в правительстве. Министр образования Омской области может покинуть свой пост
Сегодня, 04:58
Валерий Кокорин переоформил на себя «Континент» и ТЦ «Октябрьский»
Сегодня, 04:09