На набережной в центре Омска планируют установить разноцветных голубей из бетона

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Сегодня, 27 января, на заседании художественно-экспертного совета при мэре Омска планируется обсудить два проекта по благоустройству в центре города, сообщает издание «Омск-Информ». Речь идет об аллее олимпийских чемпионов, которая появится на левом берегу Оми вдоль Ленинской горки, и территории вдоль дома 4 по улице Лермонтова. Здесь, на набережной, предлагают установить фигурки голубей.
«Голуби будут выполнены из армированного бетона и окрашены в яркие цвета. Размер птиц предполагается сделать близким к натуральному, с небольшим увеличением. Монтаж выполнить с помощью металлических креплений непосредственно к парапету. Данное расположение арт-объекта позволит видеть его и в зимнее время», — говорится в пояснительной записке.
Окончательное решение по благоустройству останется за мэром. Градоначальнику предстоит посовещаться с представителями художественно-экспертного совета.