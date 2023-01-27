На набережной в центре Омска планируют установить разноцветных голубей из бетона

Сегодня, 27 января, на заседании художественно-экспертного совета при мэре Омска планируется обсудить два проекта по благоустройству в центре города, сообщает издание «Омск-Информ». Речь идет об аллее олимпийских чемпионов, которая появится на левом берегу Оми вдоль Ленинской горки, и территории вдоль дома 4 по улице Лермонтова. Здесь, на набережной, предлагают установить фигурки голубей.