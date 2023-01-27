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Posted 27 января 2023, 04:28

Published 27 января 2023, 04:28

Modified 27 января 2023, 04:30

Updated 27 января 2023, 04:30

Иллюстрация

На набережной в центре Омска планируют установить разноцветных голубей из бетона

27 января 2023, 04:28
Фото: 1MI. Иллюстрация
А вдоль Ленинской горки хотят создать аллею олимпийских чемпионов.

Сегодня, 27 января, на заседании художественно-экспертного совета при мэре Омска планируется обсудить два проекта по благоустройству в центре города, сообщает издание «Омск-Информ». Речь идет об аллее олимпийских чемпионов, которая появится на левом берегу Оми вдоль Ленинской горки, и территории вдоль дома 4 по улице Лермонтова. Здесь, на набережной, предлагают установить фигурки голубей.

«Голуби будут выполнены из армированного бетона и окрашены в яркие цвета. Размер птиц предполагается сделать близким к натуральному, с небольшим увеличением. Монтаж выполнить с помощью металлических креплений непосредственно к парапету. Данное расположение арт-объекта позволит видеть его и в зимнее время», — говорится в пояснительной записке.

Окончательное решение по благоустройству останется за мэром. Градоначальнику предстоит посовещаться с представителями художественно-экспертного совета.

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#Евгений Игишев#Город#Омск#Благоустройство#Благоустройство города#Архитектура#Архитектура омска
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