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На льду опасно. Рискующих омичей массово отлавливали во время рейда сотрудники МЧС

27 января 2023, 10:11
Фото: пресс-служба МЧС Омской области

Сотрудники МЧС систематически отлавливают омичей на тонком льду водоемов

В Омской области больше тысячи людей ежедневно патрулируют лед водоемов.

Пресс-служба МСЧ Омской области сообщила о результатах рейда «Безопасный лед». Спасатели выявили новые излюбленные места переходов через водоемы. Акция проводится с начала недели, направлена на то, чтобы предупредить возможные трагедии на тонком льду.

Ежедневно более тысячи человек в Омской области патрулируют местность. В их числе как сотрудники МЧС, полиции и администраций, так и добровольцы.

В ходе рейда на этой неделе сотрудники МЧС нашли две несанкционированные «тропы». Одну на Оми, около садового товарищества, а вторую — в центре Иртышской набережной

Опасность для пешеходов при выходе на лед в том, что в любой момент можно провалиться, а на помощь прийти будет некому. К примеру, бывалые рыбаки, отправляясь на промысел, не только выбирают затоны, где лед толще, но и имеют с собой минимальный спасательный набор: веревка как минимум, средства измерения толщины льда, собираются на безопасном расстоянии, но группами, что рядом есть люди, кто может вызвать спасателей. И совершенно другое дело — пешеходы, которые вряд ли возьмут в дорогу нечто подобное», — прокомментировал проблему инспектор центра ГИМС Сергей Плясов.

Спасатели посетили и излюбленные места зимней рыбалки, побеседовали с омичами и снабдили их памятками по безопасности. ГУ МЧС призывало омичей не подвергать свои жизни опасности и не выходить на лед.

Фото: пресс-служба МЧС Омской области
#Дарья Зыкова#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Водоемы#Лед#Провал под лед#Безопасность#Рейд#Общество#Новости#Омская область
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