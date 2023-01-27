Муниципальные службы Кирова начали установку освещения в населенных пунктах

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
На этой неделе работы по установке уличных светильников проводятся в селе Бахта, деревне Рожни, а также слободах Луговые и Сошени, пишет INFOX.ru со ссылкой на сообщение администрации Кирова.
Согласно 2-м муниципальным контрактам, оборудование установят в 30 объектах.
При этом в деревне Чарушины на ул. Живописной и Комсомольском переулке работы уже окончены.
А в деревнях Кудино, Полевщина, Никуленки светильники почти полностью смонтированы, сообщает департамент городского хозяйства.
В деревне Рожни также уже установили 11 осветительных опор и подключили 28 светодиодных ламп.
Работы по установке уличного освещения начали на ул. Деповской от 90-го до 96-го дома. До 8 февраля планируют установить все светильники на ул.Щорса — от дома 125а до дома 121/12, а также на Трактовой и Железнодорожной улицах в деревне Ломовская; на Урожайной улице в поселке Костино; и в деревне Олинцы.