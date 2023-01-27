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Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Муниципальные службы Кирова начали установку освещения в населенных пунктах

Сегодня, 17:31
В некоторых населенных пунктах Кирова наружнее освещение появится впервые.

На этой неделе работы по установке уличных светильников  проводятся в селе Бахта, деревне Рожни, а также слободах Луговые и Сошени, пишет INFOX.ru со ссылкой на сообщение администрации Кирова.

Согласно 2-м муниципальным контрактам, оборудование установят в 30 объектах.

При этом в деревне Чарушины на ул. Живописной и Комсомольском переулке работы уже окончены.

А в деревнях Кудино, Полевщина, Никуленки светильники почти полностью смонтированы, сообщает департамент городского хозяйства.

В деревне Рожни также уже установили 11 осветительных опор и подключили 28 светодиодных ламп.

Работы по установке уличного освещения начали на ул. Деповской от 90-го до 96-го дома. До 8 февраля планируют установить все светильники на ул.Щорса — от дома 125а до дома 121/12, а также на Трактовой и Железнодорожной улицах в деревне Ломовская; на Урожайной улице в поселке Костино; и в деревне Олинцы.

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