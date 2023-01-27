Муниципальные службы Кирова начали установку освещения в населенных пунктах

Работы по установке уличного освещения начали на ул. Деповской от 90-го до 96-го дома. До 8 февраля планируют установить все светильники на ул.Щорса — от дома 125а до дома 121/12, а также на Трактовой и Железнодорожной улицах в деревне Ломовская; на Урожайной улице в поселке Костино; и в деревне Олинцы.