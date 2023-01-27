МИД РФ обвинил западные СМИ в попытках искаженно освещать визит Лаврова в Африку

В частности, Сергей Лавров напомнил о репортаже Euronews, в котором было заявлено, что глава МИД РФ направился в ЮАР, несмотря на «негативную реакцию» на это в стране. Лавров подчеркнул, что в российских СМИ любые материалы об отношениях России и Запада содержат прямые цитаты, в том числе, и цитаты лидеров, которые, как правило, «придерживаются антироссийской риторики». И только после публикации, отметил глава МИД РФ, их слова комментируют российские политологи.