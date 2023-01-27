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МИД РФ обвинил западные СМИ в попытках искаженно освещать визит Лаврова в Африку

27 января 2023, 14:12
Фото: 1MI
По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, западные СМИ пытались в искаженном виде показать визит делегации из России в страны Африки. Лавров сделал соответствующее заявление в рамках пресс-конференции по результатам переговоров со своим коллегой из Эритреи Османом Мохаммадом.

Как отметил глава МИД РФ, в Анголе, Эсватини и ЮАР присутствовали корреспонденты средств массовой информации, представляющих «интересы информационной машины Запада», и правительствам стран об этом было «хорошо известно». Лавров подчеркнул, что имели место быть попытки «искаженно и извращенно» освещать визит российской делегации в Африку. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

В частности, Сергей Лавров напомнил о репортаже Euronews, в котором было заявлено, что глава МИД РФ направился в ЮАР, несмотря на «негативную реакцию» на это в стране. Лавров подчеркнул, что в российских СМИ любые материалы об отношениях России и Запада содержат прямые цитаты, в том числе, и цитаты лидеров, которые, как правило, «придерживаются антироссийской риторики». И только после публикации, отметил глава МИД РФ, их слова комментируют российские политологи.

Глава ведомства признался, что в период командировки смотрел западные каналы. По словам министра, они «даже частично» не представляют аргументы российской стороны, но, в то же время, «буквально лозунгами общаются со своими телезрителями».

#Политика
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