Кореевед Воронцов: Россия и Северная Корея заинтересованы в торговом сотрудничестве

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
В МИД России подтвердили такие планы, однако обратили внимание на трудность их реализации в настоящее время из-за жестких антиковидных ограничений со стороны Пхеньяна. Когда границу откроют, и транспортное сообщение наладится, стороны начнут активно сотрудничать.
Кореевед Александр Воронцов в беседе с Общественной службой новостей рассказал о наличии значительного экономического потенциала у сотрудничества РФ и Северной Кореи.
Эксперт отметил, что осенью 2022 года некоторые пробные товарные составы были пущены, однако это были единичные случаи. Сейчас Северная Корея ввела жесткую самоизоляцию. В Пьехняне на днях ввели новый пятидневный локдаун.
По словам Воронцова, ООН накладывал торговое эмбарго на Северную Корею не на все виды продукции. Так, Россия помогала КНДР продовольствием. Что касается одежды и обуви, то здесь также к обороту запрещены не все товары. Специалист уверен в конкурентоспособности текстильной продукции северокорейского производства.
Воронцов подчеркнул высокое качество изготавливаемой в КНДР одежды и напомнил, что ее поставляли на рынки Японии и Соединенных Штатов.
Кроме текстильной отрасли, в Северной Корее хорошо развиты металлургия, химпром и многие другие сферы.