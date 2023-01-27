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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Кореевед Воронцов: Россия и Северная Корея заинтересованы в торговом сотрудничестве

Сегодня, 07:43
Осенью прошлого года российские дипломаты в Северной Корее заявили, что РФ серьезно заинтересована в торговом сотрудничестве с КНДР.

В МИД России подтвердили такие планы, однако обратили внимание на трудность их реализации в настоящее время из-за жестких антиковидных ограничений со стороны Пхеньяна. Когда границу откроют, и транспортное сообщение наладится, стороны начнут активно сотрудничать.

Кореевед Александр Воронцов в беседе с Общественной службой новостей рассказал о наличии значительного экономического потенциала у сотрудничества РФ и Северной Кореи.

Эксперт отметил, что осенью 2022 года некоторые пробные товарные составы были пущены, однако это были единичные случаи. Сейчас Северная Корея ввела жесткую самоизоляцию. В Пьехняне на днях ввели новый пятидневный локдаун.

По словам Воронцова, ООН накладывал торговое эмбарго на Северную Корею не на все виды продукции. Так, Россия помогала КНДР продовольствием. Что касается одежды и обуви, то здесь также к обороту запрещены не все товары. Специалист уверен в конкурентоспособности текстильной продукции северокорейского производства.

Воронцов подчеркнул высокое качество изготавливаемой в КНДР одежды и напомнил, что ее поставляли на рынки Японии и Соединенных Штатов.

Кроме текстильной отрасли, в Северной Корее хорошо развиты металлургия, химпром и многие другие сферы.

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