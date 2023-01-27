Кореевед Воронцов: Россия и Северная Корея заинтересованы в торговом сотрудничестве

По словам Воронцова, ООН накладывал торговое эмбарго на Северную Корею не на все виды продукции. Так, Россия помогала КНДР продовольствием. Что касается одежды и обуви, то здесь также к обороту запрещены не все товары. Специалист уверен в конкурентоспособности текстильной продукции северокорейского производства.