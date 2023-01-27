Как выбрать свои первые коньки

Для тех, кто планирует посещать каток эпизодически, лучше всего подойдут прогулочные коньки. Ботинки у них должны быть мягкими и комфортными. Внутри у них находятся утепленные сапожки и анатомические вставки. Пластиковые коньки, как правило, на липучках или пластиковых клипсах. Их лезвие достаточно прямой, с большим радиусом кривизны. Такая форма обеспечивает устойчивость, но и сложных маневров в таких коньках не поделаешь.