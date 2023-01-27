Как выбрать свои первые коньки

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Общественная служба новостей делится советами по выбору коньков в зависимости от их назначения.
Для тех, кто планирует посещать каток эпизодически, лучше всего подойдут прогулочные коньки. Ботинки у них должны быть мягкими и комфортными. Внутри у них находятся утепленные сапожки и анатомические вставки. Пластиковые коньки, как правило, на липучках или пластиковых клипсах. Их лезвие достаточно прямой, с большим радиусом кривизны. Такая форма обеспечивает устойчивость, но и сложных маневров в таких коньках не поделаешь.
У коньков для фигурного катания ботинки тонкие и высокие. Они могут быть разной жесткости. Эти коньки не утепленные. Для них характерно наличие каблука, частой шнуровки, удлиненного лезвия. Благодаря большим изгибам лезвия в таких коньках можно выполнять сложные фигуры и вращения.
Мерить фигурные коньки нужно в теплых носках — тех, в которых будете кататься. Важно, чтобы стопа легла правильно — носок не должен упираться в мысок, а пятка — в задник. В зашнурованном виде ботинок должен плотно облегать голеностопных сустав. В зачехленных коньках нужно походить несколько минут. Пальцы должны едва касаться мыска. Модель должна быть удобной. Не должно быть такого ощущения, что ботинки постоянно хочется поскорее снять.