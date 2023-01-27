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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Как выбрать свои первые коньки

Сегодня, 09:28
Многие россияне разных возрастов с удовольствием катаются на коньках. Это хорошая физическая разрядка для зимнего образа жизни.

Общественная служба новостей делится советами по выбору коньков в зависимости от их назначения.

Для тех, кто планирует посещать каток эпизодически, лучше всего подойдут прогулочные коньки. Ботинки у них должны быть мягкими и комфортными. Внутри у них находятся утепленные сапожки и анатомические вставки. Пластиковые коньки, как правило, на липучках или пластиковых клипсах. Их лезвие достаточно прямой, с большим радиусом кривизны. Такая форма обеспечивает устойчивость, но и сложных маневров в таких коньках не поделаешь.

У коньков для фигурного катания ботинки тонкие и высокие. Они могут быть разной жесткости. Эти коньки не утепленные. Для них характерно наличие каблука, частой шнуровки, удлиненного лезвия. Благодаря большим изгибам лезвия в таких коньках можно выполнять сложные фигуры и вращения.

Мерить фигурные коньки нужно в теплых носках — тех, в которых будете кататься. Важно, чтобы стопа легла правильно — носок не должен упираться в мысок, а пятка — в задник. В зашнурованном виде ботинок должен плотно облегать голеностопных сустав. В зачехленных коньках нужно походить несколько минут. Пальцы должны едва касаться мыска. Модель должна быть удобной. Не должно быть такого ощущения, что ботинки постоянно хочется поскорее снять.

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