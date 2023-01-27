Из омского дворца культуры выгоняют арендаторов из-за смены собственника

Были общественные организации, танцевальные студии и магазин компании-владельца «Кордиант», а появятся лаборатории, очереди на медосмотр и люди в белых халатах. Пока неизвестно, откроется ли «Доброе дело» в ДК как филиал центра на ул. Звездова — или переедет без сохранения старых площадей.