Из омского дворца культуры выгоняют арендаторов из-за смены собственника

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Издание «NGS55» со ссылкой на свои источники сообщило, что «Омскшина» избавляется от ДК «Шинник», в котором сейчас пока еще находятся 15 организаций. Им всем предложили искать новое место до конца марта. После здание займет многопрофильный медцентр «Доброе дело»
Были общественные организации, танцевальные студии и магазин компании-владельца «Кордиант», а появятся лаборатории, очереди на медосмотр и люди в белых халатах. Пока неизвестно, откроется ли «Доброе дело» в ДК как филиал центра на ул. Звездова — или переедет без сохранения старых площадей.