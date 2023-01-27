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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Из омского дворца культуры выгоняют арендаторов из-за смены собственника

27 января 2023, 10:33
Фото: 1MI
иллюстрация
«Шинник» перейдет от шин автомобильных к шинам медицинским. Собственник омского дворца культуры сбывает здание.

Издание «NGS55» со ссылкой на свои источники сообщило, что «Омскшина» избавляется от ДК «Шинник», в котором сейчас пока еще находятся 15 организаций. Им всем предложили искать новое место до конца марта. После здание займет многопрофильный медцентр «Доброе дело»

Были общественные организации, танцевальные студии и магазин компании-владельца «Кордиант», а появятся лаборатории, очереди на медосмотр и люди в белых халатах. Пока неизвестно, откроется ли «Доброе дело» в ДК как филиал центра на ул. Звездова — или переедет без сохранения старых площадей.

Продают вместе с врачами и клиентами. В Омске избавляются от медцентра
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#Дарья Зыкова#Аренда#Дом культуры#Продажа#Медцентр#Медицина#Бизнес#Бизнес малый и средний#Город
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