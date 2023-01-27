Хотят получать больше. Зарплатные ожидания омичей выросли за год на 41%

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
Зарплатные ожидания жителей Омской области выросли за год на 41%, приводит результат исследований сайт по поиску работы Зарплата.ру. Повышенные требования к денежному вознаграждению наблюдались в основном среди рабочих и инженерно-технического персонала.
Операторы производственных линий теперь рассчитывают на зарплату на 41% выше, чем в начале прошлого года. Токари и фрезеровщики, а также разнорабочие хотят на 20% больше, а сварщики — на 10%. У инженерно-технических работников зарплатные ожидания выросли на 20%.
Аналитики исследовательского центра отмечают, что причины положительной динамики зарплатных ожиданий — сокращение числа рабочих из-за частичной мобилизации и эмиграции, а также необходимость налаживать оборудование и перезапускать производственные линии после ухода иностранных компаний.
По данным Омскстата средняя зарплата омичей увеличилась до 48,6 тысяч рублей. За 2022 год в Омске номинальная заработная плата увеличилась на 13,1%. При этом данные аналитиков показывают, что у реально начисленной зарплаты идет снижение на 1,1%.