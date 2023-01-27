Хотят получать больше. Зарплатные ожидания омичей выросли за год на 41%

Операторы производственных линий теперь рассчитывают на зарплату на 41% выше, чем в начале прошлого года. Токари и фрезеровщики, а также разнорабочие хотят на 20% больше, а сварщики — на 10%. У инженерно-технических работников зарплатные ожидания выросли на 20%.