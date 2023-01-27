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«Эконика» в этом году планирует ребрендинг

27 января 2023, 15:48
Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Российский производитель женской обуви «Эконика» заявил о решении провести ребрендинг торговых точек и сделать новый формат.

Как рассказал собственник сети Сергей Саркисов в ходе своего выступления на розничной онлайн-конференции «Трамплин в 2023 год», осенью этого года компания представит новую концепцию с измененным логотипом, современными цветовыми решениями в торговом пространстве и символом розничной сети, пишут «Известия». Известно, что в 2021 году сеть отказалась от бренда Alla Pugacheva.

Отмечается, что первый флагманский магазин «Эконики» развернется на площади в 350 квадратных метров. Также сообщается, что компания уже подписала соглашения в двух локациях для открытия таких магазинов. Остальные торговые точки сети займут площади в 150–200 квадратных метров.

#Общество
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