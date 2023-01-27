«Эконика» в этом году планирует ребрендинг

Как рассказал собственник сети Сергей Саркисов в ходе своего выступления на розничной онлайн-конференции «Трамплин в 2023 год», осенью этого года компания представит новую концепцию с измененным логотипом, современными цветовыми решениями в торговом пространстве и символом розничной сети, пишут «Известия». Известно, что в 2021 году сеть отказалась от бренда Alla Pugacheva.