Двоих омичей осудили за организацию незаконного пересечения границы РФ

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Двоих омичей привлекли к уголовной ответственности за попытку организовать незаконное пересечение границы для 3 иностранных граждан, которым закрыт въезд на территорию РФ, об этом сообщают в пресс-службе Пограничного управления
ФСБ России по Омской области.
Черлакским и Нововаршавским районными судами Омской области назначено наказание от 2 лет условно до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 80 тысяч рублей.
Незаконные мигранты были задержаны и осуждены по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы».