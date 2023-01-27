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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Двоих омичей осудили за организацию незаконного пересечения границы РФ

27 января 2023, 09:22
Фото: Город55
Вынесенные приговоры вступили в законную силу.

Двоих омичей привлекли к уголовной ответственности за попытку организовать незаконное пересечение границы для 3 иностранных граждан, которым закрыт въезд на территорию РФ, об этом сообщают в пресс-службе Пограничного управления
ФСБ России по Омской области.

Черлакским и Нововаршавским районными судами Омской области назначено наказание от 2 лет условно до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 80 тысяч рублей.

Незаконные мигранты были задержаны и осуждены по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы».

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#Ксения Карагодина#Мигранты#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область#Россия#Суд
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