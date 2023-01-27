Буцаев: На бирже РЭО теперь можно купить золошлак для производства цемента и бетона

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, в таких отходах будут заинтересованы цементные заводы. По его словам, проводится серьезная работа по вовлечению отходов в производство, сельское хозяйство, сферу ЖКХ, а через семь лет показатели использования вторсырья должны достичь 34-50% в зависимости от отрасли, передает newsnn.ru.