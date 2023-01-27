Буцаев: На бирже РЭО теперь можно купить золошлак для производства цемента и бетона

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, в таких отходах будут заинтересованы цементные заводы. По его словам, проводится серьезная работа по вовлечению отходов в производство, сельское хозяйство, сферу ЖКХ, а через семь лет показатели использования вторсырья должны достичь 34-50% в зависимости от отрасли, передает newsnn.ru.
Руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов отметил, что теперь производителям доступны такие виды отходов, как зола-уноса и материал золошлаковый из золошлаковой смеси. Они образуются после сжигания угля на ТЭС и котельных, а также последующей специальной обработки.
Золошлаковые отходы могут использоваться в дорожном строительстве при создании полотна, укрепленных оснований, дорожных одежд, для возведения насыпей. В асфальто- и цементобетонах золошлаки используются в качестве заполнителя и минерального порошка, они также применяются для гидротехнических насыпных сооружений.
Отмечается, что в России уже действует программа применения вторсырья в дорожном строительстве, которая была разработана в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла».