Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Буцаев: На бирже РЭО теперь можно купить золошлак для производства цемента и бетона

27 января 2023, 11:52
На бирже вторичных материальных ресурсов (ВМР) появились золошлаковые отходы, которые применяются в строительстве и на цементных производствах. Биржа работает на электронной торговой площадке по купле-продаже вторресурсов, которую ранее представил Российский экологический оператор (РЭО).

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, в таких отходах будут заинтересованы цементные заводы. По его словам, проводится серьезная работа по вовлечению отходов в производство, сельское хозяйство, сферу ЖКХ, а через семь лет показатели использования вторсырья должны достичь 34-50% в зависимости от отрасли, передает newsnn.ru.

Руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов отметил, что теперь производителям доступны такие виды отходов, как зола-уноса и материал золошлаковый из золошлаковой смеси. Они образуются после сжигания угля на ТЭС и котельных, а также последующей специальной обработки.

Золошлаковые отходы могут использоваться в дорожном строительстве при создании полотна, укрепленных оснований, дорожных одежд, для возведения насыпей. В асфальто- и цементобетонах золошлаки используются в качестве заполнителя и минерального порошка, они также применяются для гидротехнических насыпных сооружений.

Отмечается, что в России уже действует программа применения вторсырья в дорожном строительстве, которая была разработана в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла».

Подпишитесь
Ушел из жизни самый лучший самбист страны Александр Пушница
Сегодня, 12:45
Нельзя только брать, нужно и отдавать. Как омские меценаты выбирают школы для ремонта
Сегодня, 04:01
Жена омского экс-депутата Сергея Калинина покинула Омск
Сегодня, 04:58
Отставка в правительстве. Министр образования Омской области может покинуть свой пост
Сегодня, 04:58
Мэр Омска отправил на доработку идею с радужными голубями на набережной
Сегодня, 11:01
Сапожник без сапог. Для омского Минстроя арендуют помещения почти за 10.5 млн рублей
Сегодня, 09:07