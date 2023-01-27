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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Беженцам из Херсона утвердили выплаты на покупку квартир в Омске

27 января 2023, 07:23
Фото: 1MI
Размер материальных выплат будет зависеть от состава семьи и стоимости квадратного метра жилья.

Беженцы из Херсонской области смогут получить сертификат на покупку жилья в Омске. Соответствующее постановление подписал 25 января глава региона Александр Бурков. Проект о поддержке вынужденных переселенцев был разработан министерством строительства Омской области.

«Финансирование мероприятия по предоставлению единовременных выплат осуществляется за счет средств публично-правовой компании „Фонд развития территорий“, предоставленных в рамках финансовой поддержки  бюджету Омской области», — говорится в документе.

Планируется, что размер выплат будет зависеть от количества членов семьи и от стоимости 1 квадратного метра, который установлен Минстроем РФ. На данный момент это 88 737 рублей.

Как указано в проекте постановления, один человек сможет рассчитывать на выплату свыше 2,9 млн рублей, что в среднем соответствует 33 кв. м., семья из двух человек — на 3,7 млн рублей или 42 кв. м., из трех человек — почти на 4,8 млн рублей, или на 18 кв. м. на каждого члена семьи.
 
Для оформления документов вынужденным переселенцам необходимо будет обратиться в МФЦ.
Беженцы из Херсона смогут рассчитывать на сертификат для покупки жилья в Омске
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#Евгений Игишев#Общество#Беженцы#Жилищный сертификат#Омск#Омская область
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