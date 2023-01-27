Беженцам из Херсона утвердили выплаты на покупку квартир в Омске

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Беженцы из Херсонской области смогут получить сертификат на покупку жилья в Омске. Соответствующее постановление подписал 25 января глава региона Александр Бурков. Проект о поддержке вынужденных переселенцев был разработан министерством строительства Омской области.
«Финансирование мероприятия по предоставлению единовременных выплат осуществляется за счет средств публично-правовой компании „Фонд развития территорий“, предоставленных в рамках финансовой поддержки бюджету Омской области», — говорится в документе.
Планируется, что размер выплат будет зависеть от количества членов семьи и от стоимости 1 квадратного метра, который установлен Минстроем РФ. На данный момент это 88 737 рублей.