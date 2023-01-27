Беженцам из Херсона утвердили выплаты на покупку квартир в Омске

Как указано в проекте постановления, один человек сможет рассчитывать на выплату свыше 2,9 млн рублей, что в среднем соответствует 33 кв. м., семья из двух человек — на 3,7 млн рублей или 42 кв. м., из трех человек — почти на 4,8 млн рублей, или на 18 кв. м. на каждого члена семьи.

Для оформления документов вынужденным переселенцам необходимо будет обратиться в МФЦ.